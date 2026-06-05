У травні стало відомо, що територія основної російської локації з виробництва шахедів — особливої економічної зони Алабуга в Татарстані — за рік розширилася на 340 гектарів, що з'ясували журналісти Радіо Свобода завдяки супутниковим знімкам.

Порівняно з травнем 2025 року, станом на травень 2026-го будівництво нових ангарів в Алабузі тривало в північній частині зони, окрім того, за рік було добудовано нові житлові та виробничі приміщення в її центральній частині.

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У своїй інфографіці NV нагадує, що це за об'єкт, який вже неодноразово намагалася атакувати України, але який продовжує свою роботу і навіть розшируються.