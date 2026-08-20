Студенти Алабуга-Політех, яких залучають до збірки ударних шахедів у Росії , розповіли про низькі зарплати на виробництві та понаднормову роботу, через яку на сон залишалося лише кілька годин.

Журналісти Новая газета Європа поспілкувалися з колишніми та нинішніми студентами й співробітниками російської особливої економічної зони Алабуга.

У розмові з виданням студенти описують подробиці роботи в Алабузі. Їхній день був поділений на навчання та безпосередньо робочі години. У першій половині дня проходив так званий WorldSkills — блок занять, під час яких студентів безпосередньо готували до роботи, зокрема навчали паяти схеми тощо.

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«Ти встаєш о 7:50 і їдеш на WorldSkills до 16:00, а потім на роботу. Або в нас до обіду буликомандно-лідерські турніри, а потім робота. Ми дуже часто працювали до четвертої ранку, оскільки наші старші, які мали нас навчати, просто сиділи й перекладали свої завдання на нас. Я пішов звідти, тому що неможливо було поєднувати роботу й навчання. Я спав по дві години на добу», — розповів виданню колишній студент Алабуги.

Обіцяна зарплата не відповідала реальності. В березні цього року Алабуга запустила масштабну рекламну кампанію, студентам другого курсу обіцяли по 150 тисяч рублів ($1765), а третього — по 350 тисяч ($4118). Першокурсникам же, судячи із сайту університету, платили 3 тисячі рублів ($35). За словами колишнього студента Олексія, після вирахування плати за гуртожиток із цієї суми залишалося лише 1,5 тисячі рублів (близько $18).

У самому коледжі між студентами заохочували конкуренцію.

«Протиставлення студентів один одному для заохочення конкуренції — це так, це точно, тому що сама система навіть без чиєїсь особистої участі дуже заохочує конкуренцію. 5% людей отримують найвищу премію, ще якийсь невеликий відсоток також отримує певну премію, а більшість отримує невелику оплату», — розповів один із колишніх співробітників.

Співрозмовники Нової газети Європа також відзначають «ненормальне ставлення» директора до учнів: деяких із них він запрошував до себе додому, іноді — з ночівлею.

Представник однієї з компаній особливої економічної зони, який назвався Даміром, розповів виданню, що зі студентів намагаються виростити «якусь надзвичайну бойову міць, яка стане в нагоді в майбутньому.»

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За його словами, зрозуміло, що зі 100 студентів 99 цього не витримають.

«Але ж є хоча б 1%, який усе це пройде. Є готові люди на все це. Це військовий об'єкт, треба це розуміти! Стратегічний. І вимоги до кістяка людей, яких потрібно тримати всередині, надзвичайно завищені. Тобто ніхто не триматиме на стратегічно важливому військовому об'єкті якихось ледарів і бездарностей. Туди потрібні найкращі з найкращих. І це логічно. За це там і платять величезні гроші» — розповів Дамір.

Після атаки українських дронів на Алабугу частина студентів злякалася, а дехто навіть вирішив відрахуватися.

За словами колишнього співробітника підприємства, на деяких студентів це сильно вплинуло і мотивувало відрахуватися. Але більшість з них не сприймала загрозу серйозно, а адміністрація запровадила посилення заходів евакуації.

У липні 2025 року видання Defense News повідомило, що Росія виділяє сотні мільярдів рублів на підтримку і розвиток виробництва БпЛА, а працюють над цим 900 компаній, більшість з яких (70%) — малий і середній бізнес.

Масштабне виробництво шахедів розгортається в зоні Алабуга, де залучено десятки тисяч робітників. Проєкт реалізує компанія Альбатрос, яка раніше нібито займалася виробництвом сільськогосподарської техніки.

У червні на Петербурзькому економічному форумі голова Алабуга-політеху (підрозділу Єлабузького політехколеджу), що перебуває під європейськими санкціями, Ельвіра Фоміна заявила, що студент коледжу може заробляти до 500 тисяч рублів ($5 970−6 000) на місяць.

18 серпня, реактивний шахед, який запустили російські військові по Україні з окупованого Криму, вперше зміг долетіти до західної частини країни.