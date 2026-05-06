Українські активісти за кордоном провели акції протесту проти проросійського маршу Безсмертний полк у Нідерландах, щоб привернути увагу до російської пропаганди та війни проти України.

Про це у понеділок, 4 травня, повідомили у русі Free Defenders.

Там уточнили, що 2 травня в Амстердамі на площі Дам відбувся проросійський марш, який організатори подали як «пам'ятний», використовуючи символіку СРСР і наративи про «мир».

Реклама

У відповідь українці вийшли з плакатами, на яких були згадані російські воєнні злочини, та символічно використали назву «Смертний полк», щоб наголосити на наслідках російської агресії.

Паралельно проходила й українська акція на підтримку військовополонених для привернення уваги до порушень прав людини.

Організатором проросійського заходу стала організація Platform voor Vrede en Solidariteit, пов’язана з мережею груп, що симпатизують Кремлю та поширюють антинатовські наративи.

У Free Defenders наголосили, що дата проведення акції не була випадковою — вона збіглася з річницею подій в Одесі 2014 року, коли місто уникнуло сценарію «руської весни».

Там нагадали, що тоді зіткнення між проросійськими та проукраїнськими активістами біля Будинку профспілок переросли у насильницький інцидент із стріляниною, коктейлями Молотова та пожежею, внаслідок якої загинули близько 40 людей. Після цього російська пропаганда почала поширювати викривлену версію подій, перекладаючи відповідальність і замовчуючи роль проросійських сил у початку насильства.

Учасники руху закликали українців закордоном приєднатися до акції Смертний полк, яка відбудеться 9 травня.

24 квітня повідомлялось, що Росія намагалась під час саміту ЄС організувати на Кіпрі штучні «антивоєнні» протести, щоб вплинути на рішення Євросоюзу щодо підтримки України та дискредитувати президента України Володимира Зеленського. Такі акції, за даними ЦПД, координуються через російські структури за кордоном.