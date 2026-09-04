Танзанійська авіакомпанія скасувала польоти до РФ після заяви Зеленського

Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania призупинила польоти між Москвою та Дар-ес-Саламом (Фото: REUTERS/Marina Lystseva)

Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania призупинила польоти між Москвою та Дар-ес-Саламом із міркувань безпеки. Це сталося після попередження президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника.

У повідомленні йдеться, що авіакомпанія Air Tanzania з 4 вересня офіційно призупинила виконання рейсів за маршрутом Москва — Дар-ес-Салам. Компанія ухвалила таке рішення через загрозу безпеці польотів, зазначається в офіційній заяві.

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Зазначається, що пряме сполучення на цьому напрямку запустили в липні 2026 року.

Терміни відновлення польотів наразі невідомі. Пасажирам, які придбали квитки на рейси до РФ, пообіцяли повернути гроші.

Танзанійська компанія виявилася не єдиною, хто переглянув свої маршрути. Раніше з міркувань безпеки польоти до російської столиці призупинила ізраїльська авіакомпанія El Al.

Індійський перевізник Air India вирішив змінити маршрути своїх рейсів із США до Індії, щоб повністю оминати повітряний простір Росії. Крім того, окремі рейси до Росії почали скасовувати й турецькі авіакомпанії.

21 серпня видання The Atlantic із посиланням на джерела повідомило, що Україна планувала операцію M&M's із використанням роїв автономних безпілотників зі штучним інтелектом.

За даними журналістів, план передбачав щоденний запуск до 1000 невеликих дронів, які мали ускладнити роботу московських аеропортів, змусити міжнародні авіакомпанії припинити польоти до столиці РФ, посилити ізоляцію російської еліти та створити додатковий тиск на Кремль із метою початку переговорів.

Водночас підготовку операції, як зазначало видання The Atlantic, було призупинено після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. За даними видання, він координував фінансування проєкту з європейськими партнерами та залучав українських розробників до створення систем наведення на основі штучного інтелекту.

Представник Офісу президента в коментарі The Atlantic категорично спростував інформацію про підготовку операції, назвавши ці твердження неправдивими.

Згодом сам Федоров в інтерв'ю 24 каналу підтвердив, що Київ розробляв масштабну операцію з використанням дронів під кодовою назвою M&M's, яка могла передбачати удари по інфраструктурі російської столиці.

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Федоров не став розкривати подробиць щодо цілей операції, зазначивши, що її реалізацію в майбутньому не виключено.