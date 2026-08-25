Fire Point показала кадри ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї — відео

У вівторок, 25 серпня, у профілі Fire Point у Telegram сказано, що підприємство розраховане на переробку до 6,25 млн тонн нафти щороку. На заводі переробляють нафту та газовий конденсат, виробляючи зокрема бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.

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У ніч проти 25 серпня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявив про пожежу на території нафтопереробного підприємства в селищі Афіпський.

У ніч проти 14 липня в Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників сталася пожежа поблизу Афіпського НПЗ. За даними Astra, займання виникло неподалік резервуарного парку підприємства.