Ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) лідирує в передвиборчому опитуванні у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія. Ця політсила випереджає правлячу Соціал-демократичну партію (СДПН).

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Forschungsgruppe Wahlen, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Згідно з результатами дослідження, AfD на чолі з кандидатом на посаду міністра-президента Лейфом-Еріком Холмом набирає 37% голосів. Водночас СДПН має шанс отримати 34%.

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На третьому місці з 10% голосів опинилася партія Ліві, що наразі входить до коаліції. Вона випереджає Християнсько-демократичний союз (ХДС), який отримує 7% голосів.

Зелені з 5% зможуть залишитися у парламенті, на відміну від Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ), якому пророкують 4%.

У федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія вибори відбудуться в неділю наступного тижня.

Дослідницька група Forschungsgruppe Wahlen з понеділка по четвер (7−10 вересня) опитала понад тисячу виборців у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія. 25% респондентів не визначилися, за кого віддадуть свій голос. Дослідження проводили для телеканалу ZDF.

Альтернатива для Німеччини перемогла на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт 6 вересня. AfD отримала понад 43% голосів, проте абсолютної більшості у парламенті не здобула.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у регіоні Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі ФРН та визнав, що ХДС зазнала «драматичної поразки».

8 вересня тисячі людей вийшли на вулиці Берліна на знак протесту після перемоги AfD на виборах.

9 вересня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social привітав AfD з перемогою і заявив, що тепер «Німеччина стане знову великою». У Берліні на таке привітання відреагували доволі різко. Зокрема, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Дірк Візе назвав коментарі Трампа неприйнятними. А Мерц відклав телефонну розмову з президентом США, заплановану на 9 вересня.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела писало, що Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість обмеження доступу до надзвичайно секретного плану реагування на кризові ситуації в умовах війни для канцелярії прем'єр-міністра землі Саксонія-Ангальт, якщо у цьому регіоні до влади прийдуть ультраправі.