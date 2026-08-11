Румунська державна атомна компанія Nuclearelectrica 13 серпня може зупинити останній працюючий реактор атомної станції через продовження падіння рівня води в Дунаї, попри спроби перенаправити воду для охолодження станції.

Про це повідомляє Reuters.

Рекордно низький рівень річки вже змусив компанію зупинити один реактор наприкінці липня. Обидва реактори станції в Чернаводе на Дунаї разом забезпечують п’яту частину загального виробництва електроенергії в країні.

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Румунія вдалася до безпрецедентних заходів, аби зберегти роботу єдиного працюючого реактора — зокрема, підірвала кам’яну перешкоду в річці, поглибила дно та затопила баржі з камінням у Дунаї, щоб перенаправити потоки води до станції.

«Можливість контрольованої зупинки залежить від моніторингу прогнозів погоди на найближчий період, падіння рівня Дунаю та експлуатаційних параметрів», — повідомили в Nuclearelectrica.

За словами директора державного агентства з управління водними ресурсами, у вівторок рівень Дунаю — другої за довжиною річки Європи — на румунській ділянці впав до нового історичного мінімуму в 1370 кубометрів води за секунду. За його словами, зупинка станції є «неминучою».

Румунія вже оголосила режим надзвичайної енергетичної ситуації на весь серпень і закликала компанії та домогосподарства добровільно скорочувати споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження. Уряд підготував систему поетапного відключення промислових споживачів із попереднім повідомленням, якщо це знадобиться.

Сусідня Угорщина в понеділок почала повторно вмикати турбіну атомної станції Пакш після підвищення рівня води в Дунаї. Однак, за даними агентства з управління водними ресурсами, дощі вище за течією не вплинуть на ситуацію в Румунії — останній країні, через яку Дунай протікає перед впадінням у Чорне море.

Європу цього літа охопила рекордна спека та руйнівні лісові пожежі, що завдали удару по виробництву електроенергії, судноплавству та системам охорони здоров’я на континенті.

У Румунії через низький рівень води було зупинено перший енергоблок АЕС Чернаводе, що скоротило внутрішнє виробництво електроенергії країни приблизно на 10% на тлі підвищеного споживання через спеку.