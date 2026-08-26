Американський літак C-17, яким директор ЦРУ Джон Реткліфф літав до Москви 25 серпня, має низку особливостей. Зокрема, на його борту можуть розміщуватися пересувні конференц-капсули.

Про це повідомляє TWZ.

Згідно з відкритими даними, під час польоту літак здійснив зупинку на об'єднаній базі Ендрюс у США.

Розташована неподалік від Вашингтона, ця база не є звичайним транспортним об'єктом, зазначає видання. Там базується 89-те авіатранспортне крило, яке експлуатує парк літаків ВПС і забезпечує перевезення високопоставлених американських посадовців та іноземних високопосадовців.

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Зокрема, до завдань цього підрозділу входить забезпечення повітряних перевезень президента, віцепрезидента, високопосадовців виконавчої влади, державних службовців та іноземних високопосадовців.

На об'єднаній базі Ендрюс також зберігаються мобільні конференц-капсули ВПС (ROCC). ВПС США розміщують ROCC на борту деяких літаків C-17, щоб забезпечити вищому керівництву безпечне й тихе місце для роботи.

Вони також одночасно слугують мобільним захищеним приміщенням (SCIF), офісом і місцем для відпочинку. Крім того, у цих капсулах розміщено незахищені та захищені канали голосового зв’язку, передачі даних і відеоконференцзв'язку.

Фото: TWZ

Видання зазначає, що ці капсули замінили попередній командно-контрольний модуль Silver Bullet, який було виведено з експлуатації протягом останніх років.

C-17 також добре оснащений для перевезення високопосадовців під час закордонних поїздок, зокрема до потенційно ворожих районів, зазначає видання. Літаки мають комплекс засобів захисту, що включає лазерну систему протидії інфрачервоному випромінюванню для великих літаків.

C-17 Globemaster III — це стратегічний військово-транспортний літак, який зазвичай використовується для перевезення особового складу, обладнання та інших вантажів. Завдяки таким можливостям ці літаки також регулярно залучають для перевезення високопосадовців перед державними та іншими дипломатичними візитами.

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф для проведення зустрічей у російській столиці.

Агентство Reuters із посиланням на Flightradar24 повідомило, що того ж дня в московському аеропорту Внуково приземлився американський військово-транспортний літак Boeing Globemaster із бортовим номером 07−7181 — він прибув із Риги близько 10:00 за київським часом. До Риги борт прибув 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс неподалік від Вашингтона. За кілька годин літак вилетів із Москви.

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Того ж дня стало відомо, що США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Петербург і північ Росії через візит своїх посадовців.