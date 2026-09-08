Аеропорт у Любліні закрили через роботу військової авіації на тлі російських атак на Україну

Аеропорт у Любліні закрили через роботу військової авіації (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

У Польщі аеропорт, розташований у Любліні , тимчасово припинив роботу через діяльність військової авіації.

Про це повідомляє Astra з посиланням на заяву Польського агентства аеронавігаційного обслуговування.

Раніше польські військові повідомляли про залучення авіації на тлі нічних російських ударів по Україні

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«У зв’язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорт у Любліні тимчасово призупинив польоти», — йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що від Любліна до кордону з Україною — близько 100 кілометрів по прямій.

Раніше збройні сили Польщі перейшли у стан готовності та підняли в повітря військові літаки на тлі ударів дальньої авіації РФ по Україні в ніч на 8 вересня.

У ніч на вівторок, 8 вересня, війська РФ атакували Київ балістичними та крилатими ракетами, а вранці продовжили атаку із застосуванням безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків і пожежі в 16 місцях — у Солом’янському, Дарницькому, Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах.

Також повідомлялося про двох загиблих і 10 постраждалих мешканців міста. П’ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них — у тяжкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко.