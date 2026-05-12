На сайті профспілки пілотів московського аеропорту Шереметьєво з’явилася скарга на те, що країна-агресор використовує аеропорт у військових цілях . На це звернуло увагу російське видання Верстка .

11 травня на сайті профспілки було опубліковано «Екстрене звернення», як стверджується, від імені ради профспілки. Автори звернення скаржилися на те, що аеропорт використовують у військових цілях, ФСБ РФ «перетворила пілотів на обслуговуючий персонал силового режиму» та «принижує нескінченними оглядами», а також «примушує їх брати участь у незаконному огляді багажу та особистих речей».

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«В аеропорту створено атмосферу страху, тиску і правового свавілля, що загрожує безпеці всієї цивільної авіації Російської Федерації», — пишуть автори звернення.

У зверненні також закликають відмовитися від «задіяння цивільної інфраструктури аеропорту у військових цілях», зокрема, відкритого перевезення та зберігання особливо небезпечних вантажів, розгортання складів зі зброєю та таємного використання багажу пасажирів «для провезення вибухових пристроїв». Автори також згадують екіпаж, загиблий на борту літака ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, називаючи їх «жертвою розборок між силовими структурами».

Інфографіка: Верстка

Як пише Верстка, 12 травня сайт профспілки перестав відкриватися, але звернення збереглося у вебархіві. Під документом журналісти знайшли одразу 13 критичних коментарів, хоча під іншими публікаціями на сайті коментарів майже немає.

За загальним номером профспілки Верстці відповів чоловік, який представився Сергієм Громадіним, який до 2022 року обіймав посаду віцепрезидента організації. Він стверджував, що документ опублікували «шахраї», які, за його словами, «зламали сайт».

Раніше NV докладно писав про п’ять прикладів «подвійного» використання російських цивільних аеродромів за даними супутникових знімків Maxar і SkySat.