Російський безпілотник через Молдову залетів у Румунію: аеропорт Ясси призупиняв роботу

Міноборони Румунії виявило повітряну ціль за 18 кілометрів на північ від міста Роман (Фото: SpectruLarg)

У Румунії у вівторок, 8 вересня , призупинили роботу аеропорту Ясси через виявлення російського безпілотника поблизу міста Роман. Військові "для спостереження за ситуацією" підняли в повітря два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які чергували на авіабазі Міхаїла Когелнічану.

Про це повідомляють Stirile та Digi24.

Оновлено о 19:24. Безпілотник повернувся у повітряний простір Молдови і розбився там, повідомляє TV8.md. Він розбився в полі біля села Міхайленій Векь. У пресслужбі Міноборони підтвердили телеканалу, що це був один і той самий БпЛА.

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Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявила у вівторок, о 16:47, повітряну ціль за 18 кілометрів на північ від міста Роман.

Про небезпеку оповістили населення в повітах Ясси, Сучава, Нямц та Ботошань, а також на півночі повіту Васлуй.

Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що служать посиленою повітряною поліцією на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану, злетіли о 16:39 для спостереження за ситуацією.

«Це безпілотник, який наразі рухається з боку Республіки Молдова. Напрямок — десь у бік півдня повіту Ясси або півночі повіту Васлуй. Ситуація перебуває під контролем», — заявив News.ro префект повіту Ясси Костел Долакі.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) рекомендує людям зберігати спокій і ховатися у підвалах або укриттях цивільного захисту. Якщо поблизу немає такого укриття, радять залишатися в приміщенні, подалі від вікон та зовнішніх стін.

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29 травня в Румунії БпЛА з бойовою частиною впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого виникла пожежа у квартирі на рівні 10-го поверху, двоє людей постраждали.

У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон був російським БпЛА Герань-2. МЗС Румунії назвало інцидент із дроном «серйозною ескалацією» з боку РФ та анонсувало активацію 4 статті НАТО про консультації між союзними.

НАТО своєю чергою засудило «безвідповідальні дії Росії».