Аеропорт Мюнхена тимчасово закривали через можливий проліт дрона

У Мюнхені закривали аеропорт через повідомлення про невідомий об'єкт у повітрі (Фото: REUTERS/Leonhard Simon)

У суботу, 30 травня, у Мюнхені аеропорт тимчасово зупиняв роботу через повідомлення пілотів про можливий проліт дрона.

Про це розповів речник Федеральної поліції Штефан Баєр, пише Bild.

Він уточнив, що аеропорт Мюнхена закривали для польотів більш ніж на годину. Робота злітно-посадкових смуг була зупинена, а на місце події прибули поліцейські.

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Близько 09:00 пілоти повідомили про підозрілий об'єкт у районі аеропорту, який міг бути дроном.

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Через це федеральна поліція розпочала масштабну перевірку території, залучивши також гелікоптер, і тимчасово зупинила авіарух з міркувань безпеки.

Після обстеження місцевості близько 10:05 правоохоронці не виявили жодних підозрілих об'єктів, після чого роботу аеропорту відновили.

5 листопада 2025 року тимчасово призупиняли роботу аеропорту Ганновера після того, як пілот одного з літаків під час заходу на посадку повідомив про дрон поблизу летовища. Через інцидент кілька рейсів довелося перенаправити, однак після перевірки польоти відновили менш ніж за годину.