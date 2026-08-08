Німецька поліція встановила додатковий радар в аеропорту Лейпцига після інциденту з дроном

У німецькому Лейпцигу після інциденту з дроном, який був оснащений вибухівкою, посилили безпеку в аеропорту . Поліція встановила додатковий пост із спеціалізованою радарною системою, повідомляє dpa у суботу, 8 серпня.

За даними агентства, обладнання розмістили на оглядовому майданчику старої диспетчерської вежі аеропорту. Фотограф dpa зафіксував встановлення системи на місці події.

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Йдеться про радіолокаційний комплекс EchoShield, який здатен виявляти наближення безпілотників на значній відстані та відстежувати їхні траєкторії польоту.

Федеральна поліція Німеччини не надала додаткових коментарів щодо посилення заходів безпеки.

Інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

Вночі 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, що з 2022 року є базою для українських літаків Антонов, знайшли дрон з прикріпленими до нього детонатором та вибуховою речовиною. Безпілотник знаходився на посадковій смузі — біля українського вантажного літака Ан-124 Руслан.

Через інцидент літаки перенаправляли. Один з вантажних бортів DHL відклав посадку та робив додаткове коло, коли зіткнувся у повітрі з невідомим предметом — це міг бути ще один БпЛА, що пізніше підтвердили пілоти.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

В МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, літаки української компанії Антонов не пошкоджено.

ЗМІ писали, що дрон знайшли біля літака АН-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські чиновники, обізнані із розвідувальними звітами щодо інциденту, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.