Поблизу російського аеродрому Саваслейка , де базуються МіГ-31К — носії Кинджалів, спалахнула пожежа. Про це у суботу, 15 вересня, пише Telegram-канал Supernova+ .

Там зазначили, що біля аеродрому Саваслейка, де базуються винищувачі МіГ-31, повідомляли про вибухи.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ писав, що У Нижньогородській області Росії в районі Саваслейка над летовищем помітили сильне зарево.

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За попередніми даними, Сили оборони України завдали удару по військовому об'єкту.

На аеродромі Саваслейка базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал. Більше жодних подробиць щодо вибухів наразі не повідомляли.

9 червня 2025 року Defense Express повідомляло, що Росія не може виготовляти нові винищувачі МіГ-31К, тому кожна втрата такого літака суттєво послаблює її можливості. За даними видання, РФ намагалася збільшити парк цих літаків, однак серійне виробництво МіГ-31 припинили ще у 1993 році, а ресурс наявних машин і їхніх двигунів є обмеженим.

Тоді ж у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали удару по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ, унаслідок чого були уражені два літаки.

За попередніми даними, на аеродромі було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34.