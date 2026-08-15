Біля аеродрому Саваслейка, де базуються МіГ-31К, пролунали вибухи: повідомляють про пожежу — відео
Поблизу аеродрому Саваслейка спалахнула пожежа (Фото: Supernova+ / Telegram)
Поблизу російського аеродрому Саваслейка, де базуються МіГ-31К — носії Кинджалів, спалахнула пожежа. Про це у суботу, 15 вересня, пише Telegram-канал Supernova+.
Там зазначили, що біля аеродрому Саваслейка, де базуються винищувачі МіГ-31, повідомляли про вибухи.
Водночас Telegram-канал Exilenova+ писав, що У Нижньогородській області Росії в районі Саваслейка над летовищем помітили сильне зарево.
За попередніми даними, Сили оборони України завдали удару по військовому об'єкту.
На аеродромі Саваслейка базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кинджал. Більше жодних подробиць щодо вибухів наразі не повідомляли.
9 червня 2025 року Defense Express повідомляло, що Росія не може виготовляти нові винищувачі МіГ-31К, тому кожна втрата такого літака суттєво послаблює її можливості. За даними видання, РФ намагалася збільшити парк цих літаків, однак серійне виробництво МіГ-31 припинили ще у 1993 році, а ресурс наявних машин і їхніх двигунів є обмеженим.
Тоді ж у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали удару по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ, унаслідок чого були уражені два літаки.
За попередніми даними, на аеродромі було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34.