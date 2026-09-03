Німецький депутат землі Саксонія-Ангальт від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD), 48-річний Ганс-Томас Тільшнайдер, просуває ідею того, що ФРН має переосмислити свою післявоєнну ідентичність, а німці – «забути» нацистське минуле, пише Politico .

«Ця історія залишається присутньою у своєрідний спосіб — так, наче зомбі. Це неживе створіння. І це ненормально. Це погано», — сказав Тільшнайдер виданню Politico в липні на полях конференції AfD у Магдебурзі.

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Після федеральних виборів, що відбудуться у Саксонія-Ангальт на сході Німеччини 6 вересня, Тільшнайдер, ймовірно, зможе втілити в життя одну з найбільших радикальних амбіцій партії - переосмислити післявоєнну ідентичність Німеччини, пише Politico.

За даними видання, у цій землі AfD впевнено лідирує в опитуваннях, тому незабаром може отримати відчутну владу. Наразі Тільшнайдер наразі є речником Альтернативи для Німеччини з питань культурної та освітньої політики в парламенті землі. Його вважають провідним кандидатом на посаду голови майбутнього міністерства, яке контролюватиме шкільні програми та фінансування культури в Саксонії-Ангальт.

Так звана Erinnerungskultur, або культура пам’яті, є центральною для самоусвідомлення Німеччини, розплата якої за нацистські злочини після Другої світової війни допомогла відновити авторитет країни серед демократичних держав.

Однак для радикальних лідерів AfD культура пам’яті лише закріпила те, що дехто, зокрема Тільшнайдер, називає «культом провини», покликаним, за їхніми словами, вселити німецькому народу ненависть до самого себе, пояснює Politico. Не заперечуючи відкрито нацистських злочинів, утраправі стверджують, що культурне та політичне осмислення цих злочинів завдало шкоди ідентичності, зробивши німців слабкими, роз'єднаними та вразливими перед «глобалістськими» силами, такими як ЄС та США.

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«Ми хочемо поширювати радість від того, що ти німець. Це свято. Святкуйте те, що ви німці», — сказав Тільшнайдер на передвиборчому заході AfD у Кверфурті.

Він стверджує, що AfD не буде скасовувати шкільні уроки про нацистські злочини. Натомість, за його словами, партія «змінить акценти», щоб нацистське минуле втратило свою актуальність у сьогоденні.

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«Звісно, я також хотів би, щоб у школах викладали історію Третього Рейху. Але якісні уроки історії. Якісні уроки історії дають відчуття іншого минулого», — каже Тільшнайдер.

Тільшнайдер був головним автором програми партії AfD щодо влади в Саксонії-Ангальт. В її основі лежать численні заходи, спрямовані на «стабілізацію» німецької ідентичності шляхом перерозподілу фінансування культури та перегляду шкільних навчальних програм. Тільшнайдер оголосив про плани змінити уроки історії так, щоб вони були орієнтовані на «більше Бісмарка, менше Гітлера» — це суперечливе формулювання нещодавно було вилучено з передвиборчої програми партії. Програма партії також передбачає скорочення фінансування «антинімецького мистецтва» та розробку стратегії «патріотичного туризму» для землі, сказано у матеріалі Politico.

У жовтні 2025 року Тільшнайдер був серед трьох депутатів земельного парламенту Саксонії-Ангальт, які святкували день народження російського диктатора Володимира Путіна в посольстві Росії в Берліні.