Поява орангутана Бату на одному з білбордів у Новосибірську до 9 травня викликала шалену реакцію мешканців міста (Фото: t.me/mash)

У Новосибірську (країна-агресор РФ) місцевий зоопарк розмістив на банері до 9 травня одного зі своїх вихованців — орангутана на прізвисько Бату.

Про це 8 травня повідомляє прокремлівський Telegram-канал Mash.

«Легендарного африканця одного разу ледь не зробили талісманом міста — мерія думала, що сибіряки виберуть снігового барса Саяну, але рудоволосий виграв із великим відривом. Тоді чиновники зарубали політичну кар'єру Бату — не хотіли, щоб мера і губернатора порівнювали з кимось не тим», — ідеться в тексті повідомлення.

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Фото: t.me/mash

Фото: t.me/mash

Поява Бату на одному з білбордів з написом «З днем перемоги» викликала шалену реакцію мешканців міста.

«Задоволених знову немає. Жителі обурені і бомблять коментарями соцмережі. Мавпа розбрату», — підсумували в Mash.

Банер довелося зняти і замінити, додало пропагандистське ЗМІ.

У 2026 році на параді 9 травня в Москві майже не буде військової техніки. Традиційні механізовані колони, зокрема танки і ракетні системи, виключені з програми через те, що російська влада називає «оперативною ситуацією». Участь у параді візьмуть тільки військовослужбовці вищих навчальних закладів.

Жителів Москви попередили, що з 5 по 9 травня їм обмежать мобільний зв’язок та інтернет. Причому від обмежень не врятують навіть так звані білі списки — ті інтернет-ресурси, які зазвичай залишаються доступними.

Іноземних гостей на параді в Москві цього року збереться небагато: з реальних очільників держав на параді будуть тільки султан Малайзії та президент Лаосу. Уперше з 2022 року парад проігнорували лідери країн колишнього СРСР. Єдиним політиком з країн ЄС, який відвідає Москву на 9 травня, буде прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо — щоправда, на параді він присутнім не буде.

7 травня німецький журнал Der Spiegel повідомив, що його журналістам і представникам інших іноземних ЗМІ скасували акредитацію на московський парад. У Кремлі заявили, що висвітлювати парад буде дозволено тільки російській пресі.