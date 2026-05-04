В естонському місті Нарва 9 травня знову вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

У 2025 році плакат на замку в місті Нарва містив зображення, на якому, крім портрета Путіна в образі Гітлера, була фраза — «Путлер — воєнний злочинець» (Фото: facebook.com/narvamuuseum)

У місті Нарва, яке розташоване на кордоні Естонії та країни-агресора Росії, 9 травня планують знову розмістити на стіні замку плакат, на якому диктатора Володимира Путіна зображено в образі нацистського диктатора Адольфа Гітлера .

Про це 4 травня повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

«Плакат буде вивішено на флагштоку Нарвської фортеці 9 травня, у День Європи, як нагадування про війну, що триває, і воєнні злочини Росії проти українського народу. Для нас це не просто дата, а важливий символічний момент, який набуває особливого значення в Нарві як прикордонному місті», — сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

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Починаючи з 2023 року, Нарвський музей вивішує на своїх стінах плакат, де Путіна оголошено воєнним злочинцем, пишуть журналісти.

У 2025 році плакат на замку містив зображення, на якому, крім портрета Путіна в образі Гітлера, була фраза — «Путлер — воєнний злочинець».

Пізніше глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтримав ініціативу співробітників музею.

«Путлер повертається. 9 травня в Нарвському музеї в Естонії знову буде вивішено плакат, на якому Володимира Путіна називають тим, ким він є насправді, — воєнним злочинцем», — написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

4 травня німецьке видання Berliner Morgenpost із посиланням на місцеву поліцію повідомило, що в Берліні 8 і 9 травня заборонять демонструвати російські, білоруські прапори і прапор СРСР, а також військову форму із Z і V — буквеними символами агресії РФ проти України.

«У 2026-му в дні пам’яті про кінець Другої світової війни — 8 і 9 травня — правоохоронні органи знову запровадять суворі обмеження поблизу радянських меморіалів у Тіргартені, Трептовському парку і Шенхольцер-Хайді. Постанови мають бути опубліковані наступного тижня і ґрунтуватимуться на заборонах попередніх років», — заявили поліцейські.

Крім того, як уточнили німецькі правоохоронці, заборонено демонструвати зображення диктатора РФ Володимира Путіна, диктатора Білорусі Олександра Лукашенка і диктатора Чечні Рамзана Кадирова.