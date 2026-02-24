У світі тривають акції, приурочені до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політики, митці, спортсмени та небайдужі люди активно долучаються до цих заходів.

Світовий конгрес українців створив інтерактивну карту, на якій позначені всі події, присвячені річниці. Акції стартували 22 лютого і триватимуть до 25 лютого.

У понад 80 країнах світу заплановано понад 1000 заходів — серед них масштабні марші, маніфестації, виставки, літературні читання та кінопокази. На знак солідарності з Україною численні пам’ятки та будівлі по всьому світу підсвітили кольорами українського прапора.

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NV зібрав фото та відео з різних куточків світу, де сьогодні підтримують Україну в річницю вторгнення.

Афіни, Греція / Фото: via REUTERS

Афіни, Греція / Фото: via REUTERS

Валлетта, Мальта / Фото: via REUTERS

Валлетта, Мальта / Фото: via REUTERS

Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка / Фото: via REUTERS

Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка / Фото: via REUTERS

Арка П'ятдесятиріччя в Брюсселі підсвічена кольорами українського прапора, Бельгія / Фото: REUTERS/Yves Herman

Париж, Франція / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Берлін, Німеччина / Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Берлін, Німеччина / Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Варшава, Польща / Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek

Варшава, Польща / Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek

Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія / Фото: REUTERS/Remo Casilli

Концерт Noise for Ukraine, присвячений річниці вторгнення Росії в Україну, Прага, Чехія / Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія / Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В роковини повномасштабного вторгнення до Києва прибула низка високих зарубіжних гостей, серед них — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також ще 11 іноземних лідерів, серед яких глави урядів Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та представники інших країн і організацій на нижчих рівнях.

Також в столиці відбулось засідання Коаліції охочих. У ній взяли участь 36 представників різних країн в офлайн та онлайн форматах. Під час зустрічі обговорювалась допомога Україні та подальший тиск на Росію.

24 лютого президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що підписала угоду про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Крім того, Канада оголосила про допомогу Україні на $1,4 мільярда та нові санкції проти Росії. Своєю чергою Велика Британія і Австралія у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну запровадили найбільші з 2022 року пакети санкцій проти держави-агресора.