Синьо-жовтий Колізей. Як у світі підтримали Україну до четвертої річниці вторгнення РФ — фоторепортаж
Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
У світі тривають акції, приурочені до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політики, митці, спортсмени та небайдужі люди активно долучаються до цих заходів.
Світовий конгрес українців створив інтерактивну карту, на якій позначені всі події, присвячені річниці. Акції стартували 22 лютого і триватимуть до 25 лютого.
У понад 80 країнах світу заплановано понад 1000 заходів — серед них масштабні марші, маніфестації, виставки, літературні читання та кінопокази. На знак солідарності з Україною численні пам’ятки та будівлі по всьому світу підсвітили кольорами українського прапора.
NV зібрав фото та відео з різних куточків світу, де сьогодні підтримують Україну в річницю вторгнення.
В роковини повномасштабного вторгнення до Києва прибула низка високих зарубіжних гостей, серед них — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також ще 11 іноземних лідерів, серед яких глави урядів Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та представники інших країн і організацій на нижчих рівнях.
Також в столиці відбулось засідання Коаліції охочих. У ній взяли участь 36 представників різних країн в офлайн та онлайн форматах. Під час зустрічі обговорювалась допомога Україні та подальший тиск на Росію.
24 лютого президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що підписала угоду про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.
Крім того, Канада оголосила про допомогу Україні на $1,4 мільярда та нові санкції проти Росії. Своєю чергою Велика Британія і Австралія у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну запровадили найбільші з 2022 року пакети санкцій проти держави-агресора.