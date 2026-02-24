Синьо-жовтий Колізей. Як у світі підтримали Україну до четвертої річниці вторгнення РФ — фоторепортаж

24 лютого, 22:55
Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

У світі тривають акції, приурочені до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політики, митці, спортсмени та небайдужі люди активно долучаються до цих заходів.

Світовий конгрес українців створив інтерактивну карту, на якій позначені всі події, присвячені річниці. Акції стартували 22 лютого і триватимуть до 25 лютого.

У понад 80 країнах світу заплановано понад 1000 заходів — серед них масштабні марші, маніфестації, виставки, літературні читання та кінопокази. На знак солідарності з Україною численні пам’ятки та будівлі по всьому світу підсвітили кольорами українського прапора.

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NV зібрав фото та відео з різних куточків світу, де сьогодні підтримують Україну в річницю вторгнення.

https://twitter.com/EmpireStateBldg/status/2026190507836088533
Афіни, Греція (Фото: via REUTERS)
Афіни, Греція / Фото: via REUTERS
Афіни, Греція (Фото: via REUTERS)
Афіни, Греція / Фото: via REUTERS
Валлетта, Мальта (Фото: via REUTERS)
Валлетта, Мальта / Фото: via REUTERS
Валлетта, Мальта (Фото: via REUTERS)
Валлетта, Мальта / Фото: via REUTERS
Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка (Фото: via REUTERS)
Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка / Фото: via REUTERS
Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка (Фото: via REUTERS)
Проукраїнська акція у Кейптауні, Південна Африка / Фото: via REUTERS
Арка П'ятдесятиріччя в Брюсселі підсвічена кольорами українського прапора, Бельгія (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Арка П'ятдесятиріччя в Брюсселі підсвічена кольорами українського прапора, Бельгія / Фото: REUTERS/Yves Herman
Париж, Франція (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Париж, Франція / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Берлін, Німеччина (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)
Берлін, Німеччина / Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
Берлін, Німеччина (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)
Берлін, Німеччина / Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
Варшава, Польща (Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek)
Варшава, Польща / Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek
Варшава, Польща (Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek)
Варшава, Польща / Фото: REUTERS/Mateusz Kaczmarek
Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
Колізей підсвічений кольорами українського прапора, Рим, Італія / Фото: REUTERS/Remo Casilli
Концерт Noise for Ukraine, присвячений річниці вторгнення Росії в Україну, Прага, Чехія (Фото: REUTERS/Eva Korinkova)
Концерт Noise for Ukraine, присвячений річниці вторгнення Росії в Україну, Прага, Чехія / Фото: REUTERS/Eva Korinkova
Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Проукраїнська акція на Трафальгарській площі у Лондоні, Велика Британія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія (Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl)
Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія / Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl
Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Люди виходять на проукраїнську демонстрацію, Відень, Австрія / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В роковини повномасштабного вторгнення до Києва прибула низка високих зарубіжних гостей, серед них — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також ще 11 іноземних лідерів, серед яких глави урядів Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та представники інших країн і організацій на нижчих рівнях.

Також в столиці відбулось засідання Коаліції охочих. У ній взяли участь 36 представників різних країн в офлайн та онлайн форматах. Під час зустрічі обговорювалась допомога Україні та подальший тиск на Росію.

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24 лютого президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що підписала угоду про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Крім того, Канада оголосила про допомогу Україні на $1,4 мільярда та нові санкції проти Росії. Своєю чергою Велика Британія і Австралія у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну запровадили найбільші з 2022 року пакети санкцій проти держави-агресора.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   повномасштабне вторгнення Війна Росії проти України Фоторепортаж Російська агресія

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