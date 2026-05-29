Колишнього співробітника ЦРУ звинувачують у крадіжці 300 золотих злитків на понад 40 мільйонів доларів

У США колишній працівник Центрального розвідувального управління, який мав доступ до таємної інформації, привласнив собі державне золото на суму понад 40 мільйонів доларів. Також у нього виявили десятки дорогих годинників.

Про це повідомляє Sky News.

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Згідно із судовими документами, у період з листопада минулого року по березень 2026-го працівник Девід Раш запитував й отримував «значні суми іноземної валюти та десятки мільйонів доларів у золотих злитках нібито для службових витрат».

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На початку травня у його будинку у Вірджинії виявили понад 300 золотих злитків загальною вартістю на суму понад 40 мільйонів доларів, а також дорогі годинники. Правоохоронці також конфіскували приблизно $2 млн готівкою. Частину коштів знайшли в його орендованому сховищі поблизу офісу.

Девіда Раша заарештували та висунули обвинувачення у кримінальному привласненні державних коштів. Наразі він перебуває під вартою та очікує на слухання у федеральному суді в Александрії.

Ким американець працював у ЦРУ, зазначає медіа, невідомо. Також немає інформації про те, коли він залишив посаду. Частину своєї біографії Раш вигадав. Чоловік роками брехав про свою освіту і військову службу. Зокрема він розповів, що був пілотом ВМС США та закінчив Clemson University у Південній Кароліні й Rensselaer Polytechnic Institute у Нью-Йорку.

Розслідування показало, що Раш вступив до флоту у 1997 році та служив у резерві ВМС з 2004 до 2015 року. Потім був почесно звільнений зі званням лейтенанта.

Як зазначили у ФБР, обвинувачений не проходив підготовку як пілот і не навчався в жодному з названих університетів.