У Нью-Йорку за допомогою світлових дронів відтворили вежі-близнюки у знак вшанування жертв терактів 11 вересня (Фото: Brian Craig)

У Нью-Йорку відтворили вежі-близнюки за допомогою світлового шоу дронів. Це зробили у знак вшанування жертв терактів 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє низка видань, зокрема BBC, Telegraph та CBS News.

За словами організаторів, вежі-близнюки відтворили у їхніх реальних розмірах, а кожна лампочка представляла жертву терактів 11 вересня.

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Перформанс назвали «2977 вогнів над гаванню Нью-Йорка». Це пам’ятна інсталяція громадського мистецтва, створена у співпраці з художниками, продюсерами та членами спільноти жертв 11 вересня, включаючи родини жертв, тих, хто вижив, та рятувальників.

Теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку — головне

11 вересня 2001 року терористи угруповання Аль-Каїда здійснили наймасштабніший теракт в історії, спрямувавши пасажирські літаки на будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку.

Величезна кількість загиблих — 2977 осіб — зробила трагедію 11 вересня наймасштабнішим терористичним актом в історії.

Якщо ж ураховувати й терористів з Аль-Каїди, то на борту чотирьох захоплених авіалайнерів перебувало 265 осіб (включно з екіпажами літаків). 2606 загиблих — це люди, які перебували у двох вежах Всесвітнього торговельного центру та поруч із ними, а ще 125 осіб стали жертвами атаки одного з літаків на будівлю Пентагону.

Теракт 11 вересня поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його було вбито 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.