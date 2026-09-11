«Поворотний момент у моєму житті». 11 вересня 2001 року жінка затрималась перед роботою і це врятувало її життя — вона згадала, як це було
Американка розповіла, що врятувало її під час терактів 11 вересня 2001 року (Фото: Sara Botkin)
49-річна жінка з США згадала, як 11 вересня 2001 року затрималась на роботі, щоб купити компакт-диск і це рішення врятувало її життя.
Історію американка розповіла виданню People.
11 вересня 2001 року 24-річна Сара Боткін йшла на роботу в страхову компанію Aon Corporation, офіс якої розташовувався на 105-му поверсі південної вежі Всесвітнього торгового центру. Перед роботою дівчина вирішила зайти в магазин, щоб купити CD-диск. У цей момент перший літак врізався в північну вежу. Через те, що Сара затрималась внизу й не встигла зайти до ліфту, вона змогла в той день врятуватись.
«Це стало справжнім поворотним моментом у моєму житті, і це був жахливий день», — згадує жінка.
Спочатку американка не усвідомлювала масштабів — вона думала, що у вежу врізався навчальний літак, що спровокувало невелику пожежу. Охоронці переконували людей, що все під контролем, але коли Сара побачила, як двоє з них тікають, вирішила зробити те саме.
«Я пам’ятаю, вони сказали: „До біса це“, — і пішли. Тож я подумала: „Гаразд, я теж піду“. А коли вийшла на вулицю, саме тоді підняла голову й побачила ту діру», — каже Сара.
Уже дорогою вона побачила, що обидві вежі охоплені полум’ям, і думала про одне: треба звідси вибратися. Тим часом її телефон розривався від дзвінків схвильованих батьків та її хлопця — останній думав, що Сара загинула, а коли дізнався, що вона жива, заплакав. Через два тижні він освідчився своїй коханій.
Деякий час після трагедії Сара все ще залишалася в Нью-Йорку. Дівчина, яка також займалась музикою, пізніше виступала для родин загиблих у трагедії. 11 вересня загинуло також 176 її колег, працівників компанії Aon.
«Ми співали твір під назвою „God Be In My Head“, і це, мабуть, був найгірший досвід у моєму житті. Наш спів нікого не втішив. Він лише змусив усіх плакати ще сильніше. Переважно це були жінки та діти з почервонілими очима, які мали виснажений вигляд», — цитує медіа Сару.
Зрештою дівчина разом з хлопцем переїхали у Піттсбург, у грудні вони одружились. Пізніше Сара відкрила власний бізнес і володіє компанією з володіння статками. Разом із чоловіком виховує трьох дітей.
Щороку 11 вересня американка згадує пережите. Вона відчуває вдячність за те, що вижила, але водночас сумує за людьми, чиї життя забрала трагедія. Дітям вона також нагадує: якби того дня Сара не пішла з будівлі, їх могло би не бути.
«Для мене 11 вересня — це спогад, але для багатьох інших людей це кошмар, від якого вони не змогли прокинутися, бо втратили тих, кого любили», — каже вона.
Під час найтрагічнішого теракту в сучасній історії 11 вересня 2001 року загинуло 2977 людей. Терористи захопили чотири пасажирських літаки, два з яких скерували у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсільванії після того, як пасажири вчинили спротив. Водночас десятки тисяч зуміли врятуватися, встигнувши вибігти з палаючих хмарочосів або дочекавшись допомоги.
Той теракт поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.
Його вбили 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.