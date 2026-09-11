Американка розповіла, що врятувало її під час терактів 11 вересня 2001 року (Фото: Sara Botkin)

49-річна жінка з США згадала, як 11 вересня 2001 року затрималась на роботі, щоб купити компакт-диск і це рішення врятувало її життя.

Історію американка розповіла виданню People.

11 вересня 2001 року 24-річна Сара Боткін йшла на роботу в страхову компанію Aon Corporation, офіс якої розташовувався на 105-му поверсі південної вежі Всесвітнього торгового центру. Перед роботою дівчина вирішила зайти в магазин, щоб купити CD-диск. У цей момент перший літак врізався в північну вежу. Через те, що Сара затрималась внизу й не встигла зайти до ліфту, вона змогла в той день врятуватись.

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«Це стало справжнім поворотним моментом у моєму житті, і це був жахливий день», — згадує жінка.

Спочатку американка не усвідомлювала масштабів — вона думала, що у вежу врізався навчальний літак, що спровокувало невелику пожежу. Охоронці переконували людей, що все під контролем, але коли Сара побачила, як двоє з них тікають, вирішила зробити те саме.

«Я пам’ятаю, вони сказали: „До біса це“, — і пішли. Тож я подумала: „Гаразд, я теж піду“. А коли вийшла на вулицю, саме тоді підняла голову й побачила ту діру», — каже Сара.

Уже дорогою вона побачила, що обидві вежі охоплені полум’ям, і думала про одне: треба звідси вибратися. Тим часом її телефон розривався від дзвінків схвильованих батьків та її хлопця — останній думав, що Сара загинула, а коли дізнався, що вона жива, заплакав. Через два тижні він освідчився своїй коханій.

Сара у 24-річному віці та її бойфренд / Фото: Sara Botkin

Деякий час після трагедії Сара все ще залишалася в Нью-Йорку. Дівчина, яка також займалась музикою, пізніше виступала для родин загиблих у трагедії. 11 вересня загинуло також 176 її колег, працівників компанії Aon.

«Ми співали твір під назвою „God Be In My Head“, і це, мабуть, був найгірший досвід у моєму житті. Наш спів нікого не втішив. Він лише змусив усіх плакати ще сильніше. Переважно це були жінки та діти з почервонілими очима, які мали виснажений вигляд», — цитує медіа Сару.

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Зрештою дівчина разом з хлопцем переїхали у Піттсбург, у грудні вони одружились. Пізніше Сара відкрила власний бізнес і володіє компанією з володіння статками. Разом із чоловіком виховує трьох дітей.

Сара з чоловіком та дітьми / Фото: Sara Botkin

Щороку 11 вересня американка згадує пережите. Вона відчуває вдячність за те, що вижила, але водночас сумує за людьми, чиї життя забрала трагедія. Дітям вона також нагадує: якби того дня Сара не пішла з будівлі, їх могло би не бути.

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«Для мене 11 вересня — це спогад, але для багатьох інших людей це кошмар, від якого вони не змогли прокинутися, бо втратили тих, кого любили», — каже вона.

Інфографіка / Фото: NV

Під час найтрагічнішого теракту в сучасній історії 11 вересня 2001 року загинуло 2977 людей. Терористи захопили чотири пасажирських літаки, два з яких скерували у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсільванії після того, як пасажири вчинили спротив. Водночас десятки тисяч зуміли врятуватися, встигнувши вибігти з палаючих хмарочосів або дочекавшись допомоги.

Той теракт поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його вбили 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.