Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV висловив думку, що військові зможуть звільнитися з армії у разі підписання контрактів, після закінчення дії яких їм нададуть відстрочку від мобілізації.

«Ще за міністра [оборони Дениса] Шмигаля була розроблена система щодо переходу на контрактну армію, на контракти. І зараз, наскільки я знаю, це питання продовжується. Одна була проблема — це знову в коштах, тому що там є система мотивації. Що буде запропоновано? Військовослужбовцям, які вже служать, і тим, хто хоче прийти на службу через рекрутингові центри або через військкомати, через наші ТЦК, буде запропоновано підписувати контракти — на один рік, на два, на три, на чотири, на п’ять і, можливо, на десять — з системою преміальної оплати», — нагадав Костенко в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що у разі підписання контракту на рік, військовий отримуватиме лише виплати, передбачені на той момент для служби тилу чи на фронті.

«Але сама оплата буде наступна. Тобі за те, що ти, наприклад, на рік підписав [контракт], дають 500 тисяч гривень, приблизно. Одноразова йде виплата 100 тисяч гривень, а потім кожний місяць тобі виплачують по 50 тисяч гривень як премію до твоєї заробітної плати. Якщо ти підписуєш на два роки [контракт], тобі, якщо не помиляюсь, дають мільйон шістсот. Кожен рік тобі виплачують, наприклад, по 200 тисяч, а потім по 50 тисяч кожного місяця як премію за те, що ти підписав контракт. І так збільшується премія на кожен рік, який ти підписав. І це для тієї частини [війська], які або перепідпишуть контракти в армії і стануть контрактниками, або ті, хто вже прийдуть на контракт з самого початку», — розповів нардеп.

Костенко додав, що після кожного контракту з визначеним терміном буде можливість отримати на певний час відстрочку від мобілізації.

«Якщо ти на два роки підписав контракт, то через два роки тобі на рік дають можливість не бути призваним. Оце є оці терміни служби, про які, я думаю, говорить президент. У старій версії через один рік тобі не давали такої можливості. Можливо, зараз дадуть. От ми можемо отримати чіткі терміни служби тільки через контрактну службу і тільки тоді, коли люди будуть підписувати контракти», — пояснив нардеп.

Він додав, що якщо всі в армії підпишуть такі контракти, то коштів для виплат не вистачить.

«Ми зразу розуміємо, що на всіх ми не розраховуємо. Певна кількість їх підпише, і вони будуть мати чіткі терміни служби. Всі навряд чи їх зможуть мати. Наскільки я знаю, що всі і не хочуть підписувати контракти», — зазначив Костенко.

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Заява Зеленського про реформу армії

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.