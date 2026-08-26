Федоров виявився поганим організатором, але знімати його було помилкою — Рахманін пояснив чому

26 серпня, 01:21
Михайло Федоров під час інтерв'ю Reuters, 24 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Михайло Федоров під час інтерв'ю Reuters, 24 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV заявив, що Михайло Федоров виявився поганим організатором, але було помилкою звільняти його з посади міністра оборони.

«В закупівлях Федоров не розбирається, на моє глибоке переконання, на превеликий жаль. Я думав, що він виявить набагато кращі знання. І він поклав це на плечі людей, які з тих чи інших причин із завданням, на мій погляд, не впоралися», — зазначив Рахманін в ефірі Radio NV.

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Він додав, що міністр оборони не повинен бути закупівельником, бо для цього в нього є профільний заступник та Агенція оборонних закупівель.

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«А ще в нього (міністра оборони — ред.) величезний оборонно-промисловий комплекс, який, з невідомих причин, на мій погляд, абсолютно помилково, віддали МО, розігнавши Мінстратегпром. І насправді від цього у нас ОПК тільки потерпає і страждає. Він (міністр оборони — ред.) не має бути спеціалістом в міжнародних угодах, бо в нього є заступник, який відповідає за міжнародну співпрацю», — сказав нардеп.

За словами Рахманіна, міністр оборони має бути управлінцем та організатором величезного колективу з величезним набором складних завдань.

«Одна з проблем Федорова була якраз в тому, що він виявився поганим організатором, навіть попри свій урядовий досвід — набагато більший, ніж досвід у того самого Хмари. Тому що масштаб завдань, з якими стикнувся Федоров, з моєї точки зору, я сподівався, що він з ним впорається», — заявив нардеп.

Водночас він допустив, що у Федорова могло бути замало часу і висловив думку, що звільняти його було помилкою.

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«За пів року неможливо довести, що ти ефективний чи неефективний міністр, з моєї точки зору. Плюс Федорова треба було залишити хоча б для того, щоб він розгрібав ту купу помилок, які зробив, наслідки цих помилок, а не Хмара, який не має до цього жодного стосунку, але точно потрапить під критику. Тому що логіка буде така: „Був Федоров — все було добре, прийшов цей телепень і почалися проблеми“. І мало хто знає, що, як правило, має певний проміжок часу пройти, щоб ці проблеми стали очевидними. І купу проблем у спадок залишив Федоров Хмарі, а розгрібати ці проблеми Хмарі», — пояснив свою точку зору Рахманін.

https://www.youtube.com/watch?v=U_383qA_PYI

Звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова та призначення на неї Євгенія Хмари — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.

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16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту. Наступного дня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони. 19 серпня Рада проголосувала за призначення Хмари міністром оборони.
Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Михайло Федоров Міністерство оборони України Сергій Рахманін Радіо NV

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