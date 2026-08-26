Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV заявив, що Михайло Федоров виявився поганим організатором, але було помилкою звільняти його з посади міністра оборони.

«В закупівлях Федоров не розбирається, на моє глибоке переконання, на превеликий жаль. Я думав, що він виявить набагато кращі знання. І він поклав це на плечі людей, які з тих чи інших причин із завданням, на мій погляд, не впоралися», — зазначив Рахманін в ефірі Radio NV.

Реклама

Він додав, що міністр оборони не повинен бути закупівельником, бо для цього в нього є профільний заступник та Агенція оборонних закупівель.

«А ще в нього (міністра оборони — ред.) величезний оборонно-промисловий комплекс, який, з невідомих причин, на мій погляд, абсолютно помилково, віддали МО, розігнавши Мінстратегпром. І насправді від цього у нас ОПК тільки потерпає і страждає. Він (міністр оборони — ред.) не має бути спеціалістом в міжнародних угодах, бо в нього є заступник, який відповідає за міжнародну співпрацю», — сказав нардеп.

За словами Рахманіна, міністр оборони має бути управлінцем та організатором величезного колективу з величезним набором складних завдань.

«Одна з проблем Федорова була якраз в тому, що він виявився поганим організатором, навіть попри свій урядовий досвід — набагато більший, ніж досвід у того самого Хмари. Тому що масштаб завдань, з якими стикнувся Федоров, з моєї точки зору, я сподівався, що він з ним впорається», — заявив нардеп.

Водночас він допустив, що у Федорова могло бути замало часу і висловив думку, що звільняти його було помилкою.

«За пів року неможливо довести, що ти ефективний чи неефективний міністр, з моєї точки зору. Плюс Федорова треба було залишити хоча б для того, щоб він розгрібав ту купу помилок, які зробив, наслідки цих помилок, а не Хмара, який не має до цього жодного стосунку, але точно потрапить під критику. Тому що логіка буде така: „Був Федоров — все було добре, прийшов цей телепень і почалися проблеми“. І мало хто знає, що, як правило, має певний проміжок часу пройти, щоб ці проблеми стали очевидними. І купу проблем у спадок залишив Федоров Хмарі, а розгрібати ці проблеми Хмарі», — пояснив свою точку зору Рахманін.

Реклама:

Звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова та призначення на неї Євгенія Хмари — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.