Федоров заявив у своєму зверненні, що «демократія не може бути заручницею Росії» (Фото: Михайло Федоров / Facebook)

Звернення Михайла Федорова , у якому ексміністр оборони 18 серпня фактично закликав провести вибори в Україні не чекаючи завершення війни, є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському» за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише британське видання The Guardian .

Хоча у своєму відеозверненні із закликом «відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни» Федоров не згадав ім'я Зеленського, але, як вважає The Guardian, ексміністр фактично «натякнув, що чинний президент очолює погано функціонуючу державу, яка насилу намагаєтсья подолати корупцію» попри оголошений в Україні воєнний стан.

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Видання також наводить думку українського аналітика Артема Бронжукова, заступника директора аналітичного центру Політика, який поставив під сумнів доцільність проведення виборів на тлі продовження російських масованих атак. «Сьогодні немає чіткого розуміння того, як забезпечити безпеку людей в контексті повномасштабної війни», — підкреслив фахівець.

Бронжуков додав, що в українському суспільстві «досить глибоко вкорінена думка», що вибори необхідні, але лише після закінчення гарячої фази війни, а також що Україна залишається «воюючою демократією — що підтверджують саме протести, які відбулися після відставки Федорова з уряду».

The Guardian називає Федорова «політиком, чиє раптове звільнення минулого місяця викликало хвилю протестів» та у своєму матеріалі наводить ключові цитати із його нового відеозвернення. Видання також нагадує, що вибори в Україні відповідно до законодавства не проводяться через воєнний стан, запроваджений на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У матеріалі звертається увага і на те, що саме вчора Зеленський офіційно висунув кандидатуру Євгенія Хмари, виконуючого обов’язки міністра оборони, на посаду, яку раніше обіймав Федоров. А затвердження його кандидатури очікується сьогодні в середу, 19 серпня.

The Guardian також нагадує про опитування Центру соціальних досліджень Социс, проведенн на початку серпня, відповідно до результатів якого Федоров міг би зараз посісти третє місце в першому турі президентських виборів з 13,1% підтримки, поступившись Зеленському (22,3%) та колишньому головнокомандувачу Збройних сил України, послу у Великій Британії Валерію Залужному (21,4%). Водночас те саме опитування засвідчило, що в другому турі Зеленський зазнав би поразки як від Федорова, так і від Залужного.

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Звернення Михайла Федорова: що відомо

Увечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров оприоюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

Він наголосив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного глави Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

За словами Федорова, оборонна політика держави не може перебувати у стані тимчасовості, оскільки Україна щодня бореться за своє існування. Водночас він наголосив, що питання виходить за межі однієї посади чи міністерства. На його думку, країна має визначити, як повинна функціонувати держава в умовах тривалої війни.

Окремо Федоров прокоментував протести проти своєї відставки, які тривають вже місяць.

«Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюють ті чи інші рішення. Чому одні реформи рухаються вперед, а інші блокуються. Чому рішення, які на фронті потрібні сьогодні, місяцями ходять кабінетами. Й особливо небезпечно, коли в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи», — сказав він.

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Також Федоров заявив, що вибори є не лише процедурою голосування, а моментом відповідальності влади перед громадянами.

«Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось що ми зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі“. Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати», — сказав він.