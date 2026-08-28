«Необхідна тональність». Україна отримала від США інформацію про серію зустрічей в Москві — Зеленський

«Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити», — сказав Зеленський. (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Україна отримала від США інформацію про серію зустрічей, які цими днями відбулися в Москві , та подальші контакти американської сторони з Росією. Київ позитивно оцінює тональність цих переговорів.

Про це у п’ятницю, 28 серпня, сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська сторона напередодні та у п’ятницю спілкувалася з представниками США щодо зустрічей у Москві.

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«Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей», — сказав Зеленський.

Президент подякував американській стороні за надану інформацію та, як він зазначив, «необхідну тональність» розмови з Росією.

«Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія має завершити війну проти України.

«Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було», — заявив президент.

Візит Джона Реткліффа до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того ж дня ЗМІ повідомили, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації, а видання WSJ припустило, що Реткліфф міг приїхати до Москви з попередженням для Путіна на тлі розвідданих про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) країни-агресора Росії Сергій Наришкін підтвердив зустріч із головою ЦРУ в Москві та назвав теми, що обговорювалися. 26 серпня президент США Дональд Трамп назвав візит директора ЦРУ до Москви «напіврутинним» і спростував чутки про те, що він був пов’язаний із загрозою удару РФ по Великій Британії.

Після візиту директора ЦРУ до Москви російський рубль різко знецінився — так валютний ринок РФ відреагував на цю подію.

Після повернення до Вашингтона Реткліфф разом із міністром оборони США Пітом Гегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном відвідали Білий дім .

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27 серпня керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви.

Як писало видання The New York Times, Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, щоб поділитися песимістичною оцінкою перебігу війни Росії проти України та закликати РФ укласти угоду, доки військова й економічна ситуація не погіршилася.