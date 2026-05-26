У Слузі народу заперечили обговорення завершення «гарячої фази» війни до листопада

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами фракції Слуга народу обговорювали кроки, які можуть наблизити мир упродовж найближчих шести місяців.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у парламентській фракції.



Раніше низка Telegram-каналів поширила інформацію про нібито можливе завершення «гарячої фази» війни до листопада.

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Народна депутатка України від фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк, яка була присутня на зустрічі, заявила, що такий сценарій можливий за умови отримання Україною гарантій безпеки.

Інший співрозмовник Суспільного у фракції зазначив, що під час зустрічі також ішлося про переговорний процес. За його словами, керівництво держави має певні очікування від цього напряму, однак робити надмірно оптимістичні висновки щодо можливих результатів мирного треку до кінця року не варто.