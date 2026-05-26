За даними нардепа Ярослава Железняка, зустрічі президента Володимира Зеленського з нардепами «проходили в теплій атмосфері» (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський 26 травня провів зустрічі з представниками різних фракцій і депутатських груп Верховної Ради .

Про це повідомляло агентство Інтерфакс-Україна, а також нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За даними агентства, свої фракції на зустрічі з президентом Зеленським представляли співголова фракції Європейська солідарність Петро Порошенко і лідерка фракції Голос Олександра Устінова.

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За інформацією нардепа Гончаренка, зустрічі відбувалися по черзі в такій послідовності:

голова групи Довіра Олег Кулініч;

Голова групи Платформа за життя і мир Юрій Бойко;

співголова групи Відновлення України Антоніна Славицька;

член групи За майбутнє Ігор Палиця;

голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко;

голова міжфракційного об'єднання За розумну політику Дмитро Разумков ( позафракційний).

Крім того, за словами нардепа Гончаренка, зустрічі відбувалися за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, лідера фракції Слуга народу Давида Арахамії та глави Офісу президента Кирила Буданова.

За даними нардепа Железняка, зустрічі Зеленського з нардепами «проходили в теплій атмосфері».

«З приводу війни говорить (президент Зеленський — ред.) те саме (що вчора „слугам“), що є теоретична можливість до листопада закінчити активну фазу. Чому саме така дата, не пояснює», — сказав він.

Крім того, за інформацією нардепа Железняка, «жодних конкретних голосувань чи рішень» президент Зеленський із народними обранцями не обговорював.

«Ніякі конкретні голосування чи рішення. Ніякі кадрові рішення не обговорюються. Все. Навіщо збиралися ніхто не знає. Для протоколу напевно. По часу тривало 25−30 хвилин, тож не те щоб і щось можна було встигнути», — підсумував нардеп.

25 травня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією Слуга народу, під час якої говорили про війну, виклики для економіки та головні завдання держави на найближчі шість місяців.

На зустрічі були керівництво Верховної Ради, глава Офісу президента Кирило Буданов і прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед пріоритетів глава Слуги народу також виокремив продовження роботи над вступом України до Євросоюзу. Окремо нардепи і президент обговорили дипломатичний напрям, заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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20 травня президент Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості Верховної Ради — участь у ній узяв і глава Офісу президента Кирило Буданов.

«Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз стоять на порядку денному в парламенті. Те, що необхідно длястійкості нашої держави і для руху України до Євросоюзу. Дякую за конструктивний підхід. Потрібні результати в інтересах усіх українців», — заявив глава української держави.