Плани щодо зустрічі президента Зеленського з нардепами від Слуги народу 25 травня підтвердили і джерела ЗМІ (Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko)

Про це повідомляє нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

«Після зустрічі з Президентом і фракцією сьогодні. Усіх попередили, що потрібно прийти заздалегідь, а тих, хто прийде після Президента, не пустять. А ще: „Враховуючи характер заходу, бажано врахувати необхідність дотримання офіційно-ділового дрес-коду“, тобто до Ради у футболці та кросівках можна приходити, але на зустріч із „Першим“ — нізащо. P. S. Взагалі цікавий у них підхід до збору голосів… поки що виглядає, що точно вплине на підтримку, але знову в ній є той бік», — написав він.

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Крім того, плани щодо зустрічі президента Зеленського з нардепами від Слуги народу 25 травня підтвердило і джерело агентства Інтерфакс-Україна.

«Планується (зустріч Зеленського з нардепами від СН 25 травня — ред.)», — сказав він.

20 травня президент Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості Верховної Ради — участь у ній узяв і глава Офісу президента Кирило Буданов.

«Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз стоять на порядку денному в парламенті. Те, що необхідно для стійкості нашої держави і для руху України до Євросоюзу. Дякую за конструктивний підхід. Потрібні результати в інтересах усіх українців», — заявив глава української держави.

Нардеп Ярослав Железняк також писав, що, за його даними, президент Зеленський планує зустрітися з представниками інших фракцій парламенту — зокрема опозиційних.

13 березня перший заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді приблизно 40 народних депутатів готові скласти свої мандати. За його словами, керівництву фракції дедалі важче збирати голоси за законопроєкти, необхідні для формування бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

14 березня президент Володимир Зеленський сказав, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон про зміни проведення мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.

6 квітня стало відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із головами комітетів Верховної Ради напередодні засідання парламенту і голосування за законопроєкти про податки.

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Згодом стало відомо, що зустріч із парламентарями також провели прем'єрка Юлія Свириденко та інші урядовці. За даними джерел NV, Слуга народу після цього погодилася підтримати урядові законопроєкти про військовий збір 5% і «податок на OLX», необхідні для фінансування від МВФ і ЄС.

10 квітня президент Зеленський спростував інформацію про кризу монобільшості у Верховній Раді. Спроби дестабілізувати парламент спрямовані на розбалансування уряду,

«Ніякої кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері - у своєму мікрокліматі», — сказав глава української держави.