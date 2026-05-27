За зачиненими дверима із Порошенком і Тимошенко. Про що Зеленський говорив із лідерами парламенту — BBC News Україна 27 травня, 06:29 Володимир Зеленський (Фото: Facebook | Володимир Зеленський)

Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і навіть Петро Порошенко. Уперше за сім років свого президентства Володимир Зеленський провів персональні зустрічі із кожним лідером депутатських фракцій та груп, пише Софія Середа, BBC News Україна.

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Окрім них на кожній із цих 30-хвилинних розмов були також присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова «монобільшості» Давид Арахамія.

Про що та в якій атмосфері лідери парламенту говорили із Зеленським за зачиненими дверима розповідає BBC News Україна.

8 гостей президента

Не встиг український політикум обговорити зустріч президента зі своєю фракцією, як з’явилась ще одна тема для розмови.

Цього разу у епіцентрі уваги опинились персональні рандеву Зеленського із лідерами депутатських фракцій і груп, які він вирішив провести 26 травня — у перший пленарний день цього сесійного тижня.

Загалом запрошення на зустріч із президентом отримало вісім депутатів:

Петро Порошенко від «Європейської солідарності»;

Юлія Тимошенко від «Батьківщини»;

Олександра Устінова від фракції «Голос»;

Олег Кулініч від групи « Довіра»;

Довіра»; Ігор Палиця від групи « За майбутнє»;

За майбутнє»; Юрій Бойко від групи « Платформа за життя та мир»;

Платформа за життя та мир»; Антоніна Славицька від групи « Відновлення України»;

Відновлення України»; Дмитро Разумков від міжфракційного депутатського об'єднання « Розумна політика».

BBC News Україна звернулась до кожного з них, однак про деталі розмови із Зеленським погодились говорити не всі.

Так, наприклад, у «Батьківщині» підтвердили факт зустрічі Юлії Тимошенко із президентом, але утрималися від подальших коментарів.

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Схожу позицію озвучив і Ігор Палиця.

«При всій повазі до Вашого видання, мені немає що сказати з цього приводу. Дякую і вибачте», — написав він у відповідь BBC News Україна.

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Від розмови про деталі зустрічі із президентом Зеленським утрималась і співголова групи «Відновлення України» Антоніна Славицька.

У розмові із BBC News Україна вона пояснила це так: «У такому форматі спілкування відбулося вперше. Наміри у всіх сторін конструктивні. Водночас, розповідати якісь конфіденційні речі з зустрічі неправильно, бо це може зашкодити налагодженню конструктивної співпраці законодавчої гілки влади й президента».

Питання і пояснення

Тим часом частина депутатів все ж погодилась поговорити про свою розмову із президентом детальніше.

«Це був дуже конструктивний діалог, як і завжди. Від самого початку створення нашої групи ми підтримували ініціативи президента та курс України на євроінтеграцію і продовжимо це робити далі. Зараз президент ефективно працює на зовнішньому треку, а ми маємо показувати єдину позицію у парламенті. Це дуже важливо для перемоги», — зазначив у коментарі BBC News Україна голова групи «Довіра» Олег Кулініч.

Він також висловив сподівання, що подібний формат спілкування з президентом матиме продовження і в майбутньому.

Схожу думку озвучив і очільник групи «Платформа за життя та мир» (утворилась на уламках фракції ОПЗЖ. — Ред.) Юрій Бойко.

Юрій Бойко / Фото: пресслужба ОПЗЖ

Загалом його зустріч із Зеленським розпочалась о 12:30 та тривала, як і у всіх інших, пів години.

«В цілому розмовою з президентом я задоволений. Головний меседж з його боку: „Парламент має працювати злагоджено“. Питань як таких у мене не було. Зі свого боку президент пояснював, яким чином ми рухаємось до миру, як комунікуємо зараз з партнерами, коли може бути припинення вогню. Говорили трохи і про оборону, тут вже до обговорення долучався Буданов», — розповів BBC News Україна Бойко.

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На відміну від нього у представниці «Голосу» Олександри Устінової питань до президента було чимало — понад десяток. Усі їх вона збирала у колег по фракції перед тим, як піти на зустріч до Зеленського.

«Ці питання стосувались непідписаних законопроєктів, ротацій, демобілізації, перебігу перемовин… Це моя перша зустріч із президентом у такому форматі, тож я зайшла і сказала одразу, що в мене до нього є багато питань, які я хочу поставити. Він спокійно сказав: „Давайте“, — і, зрештою, на все дав відповіді. Це була чесна розмова, конструктивна. У деяких моментах до нашого діалогу долучався Буданов», — зазначила Устінова у коментарі BBC News Україна.

Публічно про свою ромову із Зеленським, хоч і достатньо лаконічно, але все ж написав Петро Порошенко.

Оглядачі вказують, що ще з 2019 року Зеленський вважає Порошенка своїм головним політичним опонентом в Україні, так само як і Порошенко Зеленського. У лютому 2025 року Зеленський навіть запровадив проти експрезидента санкції.

Петро Порошенко / Фото: Facebook | Петро Порошенко

«Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала „Європейська Солідарність“ на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно», — підкреслив Порошенко у своєму дописі в соцмережах.

Окремо він додав, що домовився із Зеленським зустрічатись у такому форматі регулярно та вести постійний діалог.

Критика

Персональні зустрічі Зеленського із кожним лідером парламентських фракцій і груп сама по собі викликала чималий резонанс. Насамперед серед самих народних депутатів.

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І не тільки тому, що до такого формату комунікації із Радою президент вирішив вдатися вперше, а й через час, який було обрано для цих розмов, адже вони відбувались прямо під час пленарного дня, коли парламент мав голосувати.

«В результаті цих нестримних поривів демократії скасували один із двох теоретично результативних пленарних днів і сподіваємось, що за завтра Рада встигне проголосувати купу законів де ще 100500 правок. Стратегія просто приречена на перемогу… як мінімум над здоровим глуздом», — іронічно написав про це представник фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Утім, на Банковій у розмові з BBC News Україна зазначили про «традиційну незгоду із Железняком» та наголосили, що зустрічі були з керівниками фракцій та груп, відсутність яких у сесійній залі під час засідання «не впливає грандіозно на голосування».

Після напруги та публічного протесту депутатів атмосфера у Раді, схоже, налагодилась. Та чи надовго? / Фото: Facebook | Верховна Рада

Не поділяє обурення окремих колег щодо обраного часу для зустрічі із президентом і низка їх безпосередніх учасників.

«Коли зручно було президенту, тоді зустріч і призначили. Не бачу у цьому проблеми», — підкреслив у розмові із BBC News Україна Олег Кулініч.

«Загалом у президента дуже напружений графік, тому тут головне, не коли саме ми з ним зустрілись, а що в принципі ми отримали можливість для такої зустрічі. Тим паче, що вона дуже потрібна, бо ситуація у країні зараз напружена та складна», — зазначив у розмові із BBC News Україна Юрій Бойко.

«Чому зустріч зібрали саме під час пленарного тижня? Можливо, тому що не всі голови фракцій у Києві постійно. Великої проблеми у тому, що це було в сесійний день, не бачу», — додала вже голова фракції «Голос» Олександра Устінова.

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Загалом президент 26 травня продемонстрував те, чого від нього давно очікували: розвернувся обличчям до парламенту та зробив спробу налагодити з ним діалог.

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На тлі зустрічі із власною фракцією, яка відбулася напередодні ввечері, це виглядає як доволі серйозний крок, який може свідчити про усвідомлення Зеленським важливості парламенту, особливо у такі непрості часи, як зараз.

Та чи справді це продиктовано виключно пошуком єдності у стінах на Грушевського, 5?

Дехто у цьому сумнівається та припускає, що на тлі складних пошуків голосів усередині «Слуги народу» за принципові для майбутнього країни законопроєкти президент врешті-решт усвідомив, що на одній «монобільшості» та її неформальних сателітах «більше не виїдеш», і, попри політичні розбіжності зі своїми політичними опонентами, взявся шукати із ними не менш складний політичний компроміс.

Утім, чим би насправді не була продиктована потреба Зеленського у зближенні із Радою, він так чи інакше прийшов у точку, в якій визнав потребу розмовляти із парламентом.