Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з представниками монобільшісті ключові питання, які зараз стоять на порядку денному в Верховній Раді (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками монобільшості Верховної Ради — участь у ній взяв і глава Офісу президента Кирило Буданов.

Про це повідомляють 20 травня в офіційному Telegram-каналі глави української держави.

«Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз стоять на порядку денному в парламенті. Те, що необхідно для стійкості нашої держави і для руху України до Євросоюзу. Дякую за конструктивний підхід. Потрібні результати в інтересах усіх українців», — заявив він.

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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, зустріч прокоментував і голова фракції Слуга народу у Раді Давид Арахамія. На зустрічі були присутні заступники голови фракції СН.

«Обговорили ключові питання порядку денного Верховної Ради — євроінтеграцію, зміцнення нашої стійкості. Наступного тижня продовжимо роботу в ширшому форматі. Найближчим часом відбудеться засідання фракції з президентом. Дякую за зустріч, за конструктивну розмову. Рухаємося разом, працюємо над зміцненням України», — заявив він.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк також написав, що президент планує зустрітися з представниками інших фракцій, зокрема опозиційних.

13 березня перший заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець заявив, що у Верховній Раді приблизно 40 народних депутатів готові скласти свої мандати. За його словами, керівництву фракції дедалі важче збирати голоси за законопроєкти, необхідні для формування бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.

14 березня президент Володимир Зеленський сказав, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон про зміни проведення мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.

6 квітня стало відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із головами комітетів Верховної Ради напередодні засідання парламенту і голосування за законопроєкти про податки.

Згодом стало відомо, що зустріч із парламентарями також провели прем'єрка Юлія Свириденко та інші урядовці. За даними джерел NV, Слуга народу після цього погодилася підтримати урядові законопроєкти про військовий збір 5% і «податок на OLX», необхідні для фінансування від МВФ і ЄС.

10 квітня президент Зеленський спростував інформацію про кризу монобільшості у Верховній Раді. Спроби дестабілізувати парламент спрямовані на розбалансування уряду,

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«Ніякої кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері — у своєму мікрокліматі», — сказав глава української держави.