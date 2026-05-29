П'ятий президент України і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко , з яким нещодавно вперше за сім років зустрівся чинний глава держави Володимир Зеленський, розглядає цей крок з боку Офісу президента як "вікно можливостей", вважає політолог Володимир Фесенко.

Такою думкою він поділився в інтерв'ю Radio NV.

За словами Фесенка, зустріч Зеленського і Порошенка можна вважати «майже внутрішньополітичною революцією» в парламентських масштабах, з якою можна порівняти хіба що звільнення Андрія Єрмака з посади глави ОП.

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«Відгуки позитивні. Навіть Порошенко позитивно оцінив цю зустріч. Петро Олексійович, я це добре знаю на особистому досвіді, людина дуже гнучка. Він професійний політик, він розуміє: якщо є вікно можливостей, треба ним скористатися. Не треба вставати в позу, треба максимально використати це вікно можливостей», — описав політолог ймовірну позицію Порошенка щодо зустрічі із Зеленським.

Водночас, як констатував Володимир Фесенко, ці «вікна можливостей» є різними для різних опозиційних фракцій.

«Наприклад, для Голосу… Не говоритиму про весь Голос — там немає єдності навіть усередині фракції, там є різні позиції. Але там є люди, які, на мій погляд, налаштовані конструктивно. Той же Сергій Рахманін і ще декілька депутатів з безпекових питань точно готові до конструктивної роботи, і з ними можна нормально співпрацювати, якщо вони будуть залучені до роботи і до їхньої думки будуть дослухатись. Той же Ярослав Железняк, він прихильник того, аби робота над законопроєктами йшла в тісній взаємодії з депутатами», — нагадав Фесенко.

На його думка, якщо така робота влади та опозиційних сил буде організована, «для частини опозиції це точно буде прийнятний варіант».

«У Порошенка трохи складніша історія. Для Петра Олексійовича в його вікні можливостей є принципове питання, яке буде непросто вирішити і навряд воно буде вирішено швидко та остаточно, — це питання про санкції», — додав Фесенко. Він переконаний, що саме воно є для Порошенка ключовим.

Політолог нагадав, що у парламенті «є питання, які стосуються голосувань за законопроєкти по євроінтеграції, великий список. Це і Ukraine Facility, і те, що стосується отримання 90 млрд євро, бюджетна частина фінансової допомоги ЄС».

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«Тут теж можна домовлятися: „Ви ж Європейська солідарність, — давайте продемонструємо, що ви підтримуєте саме ці законопроєкти“. Я думаю, будуть окремо домовлятись по суто законодавчому порядку денному і окремо по темі санкцій, можливо, щодо деяких інших складних питань, які стосуються взаємин між владою і Порошенком», — прогнозує Володимир Фесенко.

26 травня 2026 року президент України Володимир Зеленський провів низку окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп. Зокрема, відбулися зустрічі Зеленського з лідером Європейської солідарності Петром Порошенком, Батьківщини — Юлією Тимошенко, Олександрою Устіновою від фракції Голос, Юрієм Бойком від групи Платформа за життя та мир і Дмитром Разумковим від об'єднання Розумна політика. У Євросолідарності заявили, що це була перша окрема розмова Порошенка і Зеленського за сім років.