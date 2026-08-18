Глава МЗС України Андрій Сибіга і віцепремʼєр — міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево через оголошену у Києві повітряну тривогу були змушені вести переговори в укритті.

Відповідне відео у вівторок, 18 серпня, опублікувала пресслужба українського зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці в соцмережі X.

МЗС зазначило, що тривога розпочалась безпосередньо перед зустріччю Сибіги і Прево. На той момент це була шоста тривога з ночі.

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«У той час, як російські дрони наближалися до столиці України, дипломати вели переговори в укритті Міністерства закордонних справ — сувора реальність дипломатії в умовах війни», — йдеться у дописі.

The air alert in Kyiv began right before the meeting between Ukrainian Acting Foreign Minister @andrii_sybiha and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation of Belgium @prevotmaxime. It was already the sixth alert of the… pic.twitter.com/40l1jCG9LL — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 18, 2026

18 серпня у Києві Прево заявив, що Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України. Однак Брюссель наполягає на тому, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський обговорив з Прево можливі дати для підписання Drone Deal.