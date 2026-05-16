Золотий насос Торгсину. Як Сталін викачував з українців сімейні коштовності в обмін на борошно і крупи

У 1930-х роках в СРСР було створено мережу крамниць, у яких за валюту і дорогоцінні метали продавали закордонні делікатеси, а згодом – просто базові продукти. У розпал Голодомору українці віддавали тут державі за безцінь останні родинні реліквії.

До 1931 року Радянський Союз накопичив колосальні борги перед західними кредиторами. Держава купувала іноземне обладнання, технології, наймала закордонних інженерів для будівництва промислових гігантів і відповідно брала позики в банках Німеччини, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Розраховуватися за ці кредити уряд планував за рахунок експорту зерна, лісу та нафти.

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Однак під час світової економічної кризи, початок якої припав на 1929 рік, ціни на сільськогосподарську продукцію стрімко впали. Експорт більше не приносив Радянському Союзу валюти у необхідній кількості. А золотий запас колишньої Російської імперії більшовики майже повністю витратили у перші роки свого правління.

Коли держборг сягнув катастрофічної позначки у 1,4 млрд золотих рублів, у Кремлі