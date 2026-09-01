Журналісти записали запитання до Зеленського, які не можуть поставити через відсутність пресконференцій

Українські журналісти записали відео із запитаннями, які хотіли б, але не можуть поставити президенту Володимиру Зеленському — він уже понад півтора року не виходить на відкриті пресконференції .

Про це йдеться в відео журналістки Ірини Ромалійської на YouTube-каналі MokRec, опублікованому у вівторок, 1 вересня.

Значна частина запитань стосується корупційних скандалів. Журналістка Bihus.Info Марія Землянська запитала, чи були варті будинки в Династії всього того, що зараз відбувається навколо них, і коли президент почне брати відповідальність за дії своєї команди.

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Михайло Ткач з Української правди звернувся до президента із закликом сказати оточенню «досить красти» — на казино, кол-центрах, оборонці та податковій.

Кілька журналістів запитали про причетність президента до збору коштів на застави фігурантам корупційних справ. Олексій Сорокін з Kyiv Independent запитав, хто дав вказівку заступниці голови ОП збирати кошти на заставу для ексміністра Германа Галущенка.

Ярослав Вольвач з hromadske уточнив, чи давав Зеленський особисто вказівку на збір коштів на заставу колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку або Галущенку, а також запитав, ким є невстановлена посадова особа на плівках НАБУ, яку фігуранти справи Форест Гамп називають «Кирило» чи «Кирило Олексійович».

Данило Мокрик із MokRec та Kyiv Independent запитав, чи відомо президенту, що Тимур Міндіч продовжував активно контактувати з Офісом президента щонайменше до червня цього року, а також про консультації Андрія Єрмака з астрологинею щодо кадрових призначень.

Катерина Некреча з Еспресо запитала, чи справді Зеленський не знав про корупційні дії свого оточення до оприлюднення плівок у справі Мідас, а також чому президент рідко зустрічається з критично налаштованими журналістами.

Олексій Сорокін також запитав, чому Зеленський не зустрівся з людьми, які місяць мітингували біля Офісу президента. Інна Ведернікова з Дзеркала тижня запитала, чи виконає президент свою передвиборчу обіцянку балотуватися лише на один строк.

28 серпня стало відомо, що на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом провести відкриту пресконференцію Володимира Зеленського за участю журналістів незалежних медіа та суспільства.

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Востаннє Зеленський проводив в Україні велику пресконференцію із широким колом журналістів понад півтора року тому — на початку 2025 року. Відтоді спілкування президента з медіа переважно відбувалося під час закордонних поїздок або зустрічей з іноземними делегаціями в Україні, де можливість ставити запитання обмежена форматом заходів. У 2025 році Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського на заздалегідь подані запитання журналістів, однак доступ до такого формату мають не всі засоби інформації.