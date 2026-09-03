Верховна Рада позбавила мандатів двох нардепів зі Слуги народу

Проєкти постанов про дострокове позбавлення депутатських повноважень двох нардепів набрали 234 і 235 голосів (Фото: Верховна Рада / Facebook)

Верховна Рада на засіданні у четвер, 3 вересня, проголосувала за проєкти постанов про припинення депутатських повноважень двох нардепів з партії Слуга народу . Про це свідчить трансляція засідання Ради.

Йдеться про постанови № 15577 Про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Жупанина, за яку проголосували 234 депутати, та постанову № 15578 про припинення повноважень Остапа Шипайла — 235 голосів «за».

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18 серпня повідомлялося, що двоє народних депутатів від фракції Слуга народу Андрій Жупанин й Остап Шипайло подали заяви про дострокове складання мандатів. Жупанин пояснив своє рішення бажанням застосувати досвід в енергетичній сфері на практиці та допомогти Україні підготуватися до складної зими.

19 серпня у Раді не вистачило голосів для позбавлення мандатів двох депутатів.

16 липня про складання повноважень заявив нардеп від Слуги народу Микита Потураєв — рішення він пояснив незгодою з кадровою політикою після відставки Михайла Федорова.