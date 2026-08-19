Верховна Рада не підтримала відставку нардепів Жупанина та Шипайла

Верховна Рада не набрала необхідних 226 голосів для дострокового припинення повноважень нардепів від Слуги народу Андрія Жупанина та Остапа Шипайла.

Про це йшлось на засіданні парламенту у середу, 19 серпня.

Під час пленарного засідання за відповідну постанову щодо Жупанина проголосував 211 депутат, а за припинення повноважень Шипайла — 218 парламентарів.

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Для ухвалення обох рішень необхідно було щонайменше 226 голосів.

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18 серпня повідомлялось, що двоє народних депутатів від фракції Слуга народу Андрій Жупанин та Остап Шипайло подали заяви про дострокове складання мандатів. Жупанин пояснив своє рішення бажанням застосувати досвід в енергетичній сфері на практиці та допомогти Україні підготуватися до складної зими.

16 липня про складання повноважень заявив нардеп від Слуги народу Микита Потураєв — рішення він пояснив незгодою з кадровою політикою після відставки Михайла Федорова.

Ще раніше, 13 березня, перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець заявляв, що близько 40 нардепів готові скласти мандати — за його словами, керівництву фракції ставало дедалі важче збирати голоси за законопроєкти, необхідні для формування бюджету та виконання міжнародних зобов’язань.