Зеленський звільнив Камишіна з посади радника зі стратегічних питань

Олександр Камишін більше не радник Зеленського (Фото: NVUA / YouTube / скріншот)

Відповідний указ № 844/2026 глава держави підписав 31 серпня.

«Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)», — йдеться в документі.

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Водночас Камишін заявив, що за останні два роки українська оборонна промисловість стала стратегічною галуззю всередині країни та почала інтегруватися в оборонно-промислову архітектуру Європи і США.

«Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним», — написав Камишін.

Він додав, що й надалі планує працювати в оборонній сфері, зокрема над залученням інвестицій в український мілтех і розвитком міжнародних партнерств.

«Будуємо арсенал вільного світу далі», — зазначив Камишін.

Олександр Камишін раніше очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, а також був головою правління Укрзалізниці. У 2024 році він залишив посаду міністра та був призначений радником президента зі стратегічних питань.