Обговорили пріоритети на наступні 6 місяців: Арахамія розповів деталі зустрічі Слуги народу з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами Слуги народу і керівництвом Верховної Ради (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

У понеділок, 25 травня, відбулася зустріч президента України з фракцією Слуга народу , під час якої говорили про війну, виклики для економіки та головні завдання держави на найближчі шість місяців, розповів голова фракції Давид Арахамія.

На зустрічі були керівництво Верховної Ради, очільник Офісу президента Кирило Буданов та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування», — написав Арахамія у Telegram.

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Серед пріоритетів голова Слуги народу також виділив продовження роботи над вступом України до Євросоюзу. Окремо нардепи та президент обговорили дипломатичний напрямок.

«Україна потребує реального руху до миру — не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади», — заявив Арахамія.

Він додав, що наразі «не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу».

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Слуга народу сьогодні планує зустріч з президентом. За його словами, депутатів попередили, що потрібно прийти заздалегідь та дотримуватися офіційно-ділового дрес-коду.

20 травня Зеленський також проводив зустріч із представниками монобільшості Верховної Ради.