Обговорили пріоритети на наступні 6 місяців: Арахамія розповів деталі зустрічі Слуги народу з Зеленським

25 травня, 19:55
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами Слуги народу і керівництвом Верховної Ради (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами Слуги народу і керівництвом Верховної Ради (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

У понеділок, 25 травня, відбулася зустріч президента України з фракцією Слуга народу, під час якої говорили про війну, виклики для економіки та головні завдання держави на найближчі шість місяців, розповів голова фракції Давид Арахамія.

На зустрічі були керівництво Верховної Ради, очільник Офісу президента Кирило Буданов та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування», — написав Арахамія у Telegram.

Реклама

Читайте також:
«Талант наживати неприятелів». Чому «слуги народу» не підтримали Єрмака в суді, а Зеленський зберігає мовчання — інтерв'ю з Веніславським

Серед пріоритетів голова Слуги народу також виділив продовження роботи над вступом України до Євросоюзу. Окремо нардепи та президент обговорили дипломатичний напрямок.

«Україна потребує реального руху до миру — не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади», — заявив Арахамія.

Він додав, що наразі «не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу».

Читайте також:
Нардеп від Слуги народу Мазурашу назвав військових ТЦК «помічниками рашистських агресорів», у Силах оборони відреагували

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Слуга народу сьогодні планує зустріч з президентом. За його словами, депутатів попередили, що потрібно прийти заздалегідь та дотримуватися офіційно-ділового дрес-коду.

20 травня Зеленський також проводив зустріч із представниками монобільшості Верховної Ради.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   партія Слуга народу Володимир Зеленський Давид Арахамія Кирило Буданов Верховна Рада

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies