Зеленський обговорив з власниками супермаркетів та маркетплейсів підтримку для бізнесу
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із власниками, керівниками та директорами найбільших українських продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів (Фото: x.com/ZelenskyyUa)
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського бізнесу щодо надання логістичної підтримки їм в умовах
постійних ударів російських окупантів.
Відповідне відео було опубліковано 2 вересня на офіційній сторінці глави держави в соцмережі Х.
«Зустрівся із представниками українського бізнесу. Серед них власники, керівники й директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів», — заявив президент Зеленський.
За словами голови української держави, Мінфін, Мінекономіки разом з НБУ та Офісом президента найближчим часом мають підготувати рішення щодо можливостей для бізнесу в участі в програмі доступного кредитування.
«Щоб ті, хто зараз не підпадає під вимоги, але обʼєктивно працює, щоб в українців було все необхідне, отримали ресурси на відновлення. Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу. МЗС повинно допомогти з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності», — резюмував він.
Під час ракетного удару в ніч проти 6 серпня Росія пошкодила два розподільчі центри торговельної мережі Сільпо. Загинули шестеро людей.
Крім того, внаслідок атаки окупантів було знищено складський комплекс Rozetka у Броварах, він не підлягає відновленню.
28 серпня міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив — попри те, що ворог знищив близько 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів.
«На сьогодні зруйновано, умовно кажучи, 90% логістики продовольства для торговельних мереж, але це не означає, що українці залишаться без продуктів. Застосовуватиметься інша логістика — робота „з коліс“, інші варіанти оперативних постачань. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів не буде», — сказав він.
В той же день представники мережі магазинів АТБ оголосили, що запроваджують тимчасові обмеження на певні категорії товарів — товари соціальних груп — у кількості шість одиниць на одного покупця через дії перекупників.