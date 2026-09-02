Зеленський обговорив з власниками супермаркетів та маркетплейсів підтримку для бізнесу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із власниками, керівниками та директорами найбільших українських продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками українського бізнесу щодо надання логістичної підтримки їм в умовах постійних ударів російських окупантів.

Відповідне відео було опубліковано 2 вересня на офіційній сторінці глави держави в соцмережі Х.

«Зустрівся із представниками українського бізнесу. Серед них власники, керівники й директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів», — заявив президент Зеленський.

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За словами голови української держави, Мінфін, Мінекономіки разом з НБУ та Офісом президента найближчим часом мають підготувати рішення щодо можливостей для бізнесу в участі в програмі доступного кредитування.

«Щоб ті, хто зараз не підпадає під вимоги, але обʼєктивно працює, щоб в українців було все необхідне, отримали ресурси на відновлення. Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу. МЗС повинно допомогти з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності», — резюмував він.

I met with representatives of Ukrainian businesses, including the owners, executives, and directors of the largest grocery and home improvement supermarkets, hypermarkets, and marketplaces. We discussed, first and foremost, how the state can support these logistically important… pic.twitter.com/O4uwi4kPPE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2026

Під час ракетного удару в ніч проти 6 серпня Росія пошкодила два розподільчі центри торговельної мережі Сільпо. Загинули шестеро людей.

Крім того, внаслідок атаки окупантів було знищено складський комплекс Rozetka у Броварах, він не підлягає відновленню.

28 серпня міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив — попри те, що ворог знищив близько 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів.

«На сьогодні зруйновано, умовно кажучи, 90% логістики продовольства для торговельних мереж, але це не означає, що українці залишаться без продуктів. Застосовуватиметься інша логістика — робота „з коліс“, інші варіанти оперативних постачань. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів не буде», — сказав він.

В той же день представники мережі магазинів АТБ оголосили, що запроваджують тимчасові обмеження на певні категорії товарів — товари соціальних груп — у кількості шість одиниць на одного покупця через дії перекупників.