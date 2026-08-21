«Думаю, є ще щось». Інтерв'ю з Шабуніним — про «дві огидні справи» і свою невіру в те, що команда Зеленського перестане красти

21 серпня, 05:33
NV Преміум
Зеленський біля ОП (Фото: Офіс президента України)

Зеленський біля ОП (Фото: Офіс президента України)

Автор: Олексій Тарасов

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в інтерв’ю Radio NV розповів про “дві огидні справи” - операції НАБУ та САП Форест Гамп і Феміда, - і їх зв’язок з президентом Володимиром Зеленським.

 — Я хочу почати з того, про що ти написав, з новини, яка була опублікована саме ЦПК, тобто Центром протидії корупції. Про те, що одразу, як ми побачили нові розслідування НАБУ та САП, «ми маємо чергову атаку президента Зеленського на ці антикорупційні структури». Про що саме йдеться?

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— Служба безпеки України, точніше її тилова корупційна частина, користуючись дуже кострубатим кримінальним провадженням, звернулася в один з київських судів, щоб ті зобов’язали антикорупційні [органи] дати дозвіл цій тиловій частині СБУ на доступ до своєї системи документообігу в дуже великій мірі. Це та система документообігу, в якій детективи НАБУ і прокурори САП отримують дозволи на свої слідчі дії, наприклад, на обшуки.

Теги:   Інтерв'ю NV Радіо NV Володимир Зеленський Ірина Мудра Корупція

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