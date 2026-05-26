«Потрібні саме тут». Зеленський заявив, що Україна працює над поверненням молоді на батьківщину

Зеленський під час участі в ток-шоу Вдома краще, 26 травня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з молоддю подякував українцям, які повертаються з-за кордону , та заявив, що після завершення війни на країну очікує економічний підйом.

Про це Зеленський сказав у вівторок, 26 травня, під час токшоу Вдома краще!, організованого Міністерством молоді та спорту спільно з Офісом президента.

За словами глави держави, Україна потребує своїх громадян, а питання повернення мільйонів українців додому залишається одним із пріоритетів.

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«Ти потрібен своїй батьківщині - це не пафос, це факт. Ми сьогодні говоримо про те, як нам повертати українців… Безумовно, ми відкрита країна і раді тут бачити будь-кого, з будь-якої держави, але все одно ми піднімаємо питання повернення українців, міліонів з них, своїх, рідних додому», — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що не хоче давати молоді порад щодо повернення в Україну, оскільки кожен має ухвалювати таке рішення самостійно.

«Я дуже вдячний тій молоді, людям, які в Україні, які повертаються в Україну. Щодо порад. Безумовно, багато людей повернеться після закінчення війни, і вони будуть дуже потрібні, але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні - допомагати і захищати її», — додав президент.

Президент також висловив думку, що відстань між українцями, які виїхали за кордон, і тими, хто залишився в країні, часто виникає через небажання відкрито говорити про власні страхи та причини виїзду. На його переконання, людям важливо чесно визнавати, чому вони залишили країну та чому поки не готові повернутися.

Окремо Зеленський звернув увагу на ситуацію на ринку праці, зазначивши, що через війну конкуренція в Україні суттєво знизилася. За словами президента, після завершення війни країну очікує масштабна відбудова, повернення людей та активізація інвестицій і бізнесу.

«Після війни буде великий підйом в Україні, це природньо, будуть виклики через війну, тому що багато людей повернеться додому шукати себе, зрозуміло чому. Держава повинна готуватись до цього. Буде відбудова — будуть гроші, гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси, і тому це можливості», — сказав Зеленський.

7 травня міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін заявив, що Україна хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

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За даними ООН, нині захист лише у Польщі мають майже 1 млн українців (із 5,4 млн у Європі). У перший рік війни ця країна прийняла найбільше українських біженців, поступившись згодом Німеччині. Проте Польща має один із найвищих показників працевлаштування українців, які отримали тимчасовий захист у Європі через війну Росії проти України.