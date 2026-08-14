«Може це і політичні кроки, для того, щоб Україна була більш зговірливою. На мій погляд і не без цього» (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над посиленням протиповітряної оборони та домовляється про розгортання виробництва необхідних засобів захисту всередині країни.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 14 серпня

Глава держави наголосив, що йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО та нові виробничі можливості.

«Ми продовжуємо роботу заради ППО для України — ракет, які необхідні для захисту життя, і домовленостей заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде», — сказав Зеленський.

Реклама

Президент зазначив, що під час повномасштабної війни Україна вже неодноразово чула, що певні види озброєння або технології є недосяжними. За його словами, попри це країні вдалося отримати F-16, налагодити виробництво мільйонів дронів на рік і розвивати власні ракетні технології.

Зеленський додав, що подібний результат має бути і у сфері антибалістичної оборони та забезпечення України системами Patriot.

«Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни», — наголосив він.

За словами президента, Росія має відчувати, що світ не просто спостерігає за війною, а діє для її завершення.

Patriot для України — що відомо

5 серпня The Washington Post писала, що європейські уряди неохоче передають Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot, побоюючись послабити власну обороноздатність. Раніше цього року адміністрація США спонукала кілька європейських країн поділитися ракетами, однак деякі відмовили саме з цих причин.

8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленостей зі США про щомісячні поставки ракет для Patriot, однак наявних обсягів усе одно недостатньо. Україна також веде перемовини з європейськими партнерами щодо додаткових постачань ракет-перехоплювачів — зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають на озброєнні відповідні засоби, а також із країнами Скандинавії.

13 серпня президент назвав конкретні цифри — за його словами, Україні потрібно щонайменше 5% запасу американських ракет-перехоплювачів, щоб пережити зиму.