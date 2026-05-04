Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню й оголошує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах у понеділок, 4 травня.

«На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці», — заявив глава української держави.

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Він повідомив, що режим тиші діятиме з опівночі на 6 травня, і за час до цього моменту реалістично забезпечити настання тиші.

«Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», — додав Зеленський.

Увечері 4 травня міністерство оборони країни-агресора РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

Володимир Зеленський раніше говорив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

У ніч проти 4 травня в Москві прогримів вибух через атаку безпілотника. За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмовської.

29 квітня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджував, що диктатор сказав про готовність оголосити «перемир’я на період дня перемоги». Також диктатор знову погрожував, що «цілі „СВО“ будуть досягнуті».

Президент США пізніше заявив, що це він запропонував Путіну «невеличке перемир’я» і, за його словами, російський диктатор може на це піти.

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30 квітня президент України заявив, що доручив представникам України у США зв’язатися з командою президента Дональда Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про припинення вогню на 9 травня.