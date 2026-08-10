Зеленський після доповіді Клименка погодив кадрові зміни у РНБО

Зеленський доручив посилити спроможності РНБО та змінити підходи до її роботи (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський погодив організаційні та кадрові рішення у Раді національної безпеки і оборони та заявив про необхідність змінити підходи до її роботи. Про це глава держави повідомив у понеділок, 10 серпня, після доповіді секретаря РНБО Ігоря Клименка.

За словами Зеленського, з Клименком домовилися про оновлення підходів до формування порядку денного засідань і посилення контролю за виконанням рішень Ставки Верховного головнокомандувача та РНБО.

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Президент також зазначив, що визначено кроки для покращення роботи України у сферах кібербезпеки, інформаційної стійкості та протидії російським інформаційним операціям.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності розширення спроможностей РНБО. За його словами, орган має не лише координувати питання безпеки й оборони, а й забезпечувати більш глибоку оцінку стійкості держави за різними напрямами.

Серед пріоритетів він назвав швидше реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідацію наслідків російських атак, а також підготовку областей і громад до зимового періоду та пов’язаних із ним викликів.

4 серпня Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка як нового секретаря Ради національної безпеки і оборони та окреслив основні напрямки його роботи.

Одним із ключових завдань нового секретаря Ради стане прискорення підготовки України до зимового періоду. Для цього Клименко має координувати роботу з прем'єр-міністром, урядом, Офісом президента, військовими та спеціальними службами, казав глава держави.

Того ж дня джерела Української правди у політичних колах, а також народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах повідомляли, що колишнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України та ексміністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу можуть призначити заступником секретаря РНБО, адже його помітили на засіданні відомства.