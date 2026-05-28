Порошенко і Зеленський зустрілися вперше за багато років (Фото: Колаж NV / Петро Порошенко / Facebook / t.me/V_Zelenskiy_official)

26 травня відбулася перша за багато років двостороння зустріч п’ятого і шостого президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Окрім того, чинний глава держави зустрівся і з іншими представниками опозиційних фракцій та груп у Верховній Раді.

Що це все означає, в інтерв'ю Radio NV розповів політолог Володимир Фесенко.

— Як би ви відповіли на запитання: що стало поштовхом для того, щоби президент зустрічався зі своїми затятими (деякі з них затяті) опонентами?

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— З тими, з ким він зустрічався, затятим опонентом є лише один — Петро Порошенко.

Але я би відзначив його зустріч із Дмитром Разумковим, тому що для команди Зеленського, починаючи з 2021 року, коли його звільнили з посади голови Верховної Ради, коли він створив власну групу, по суті опозицію всередині фракції, він був таким собі зрадником.