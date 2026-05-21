«Він вигрібає по повній». Корупція поховає потенційне політичне майбутнє Зеленського: аналіз семи років президентства — розмова з Саакяном

21 травня, 19:29
NV Преміум
Саакян проаналізував сім років президентства Зеленського (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Саакян проаналізував сім років президентства Зеленського (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Автор: Олексій Тарасов

Політолог Олег Саакян в інтерв’ю Radio NV - про сім років президентства Володимира Зеленського, зміни в ньому та його оточенні.

 — Минула сьома річниця, як Володимир Зеленський став президентом. Я хочу зупинитися на тому, як змінювалося його оточення. Ми пам’ятаємо, він приходив з зовсім новими людьми, називали це молодою командою Зеленського. У парламенті був турборежим, тому що партія Слуга народу також перемогла і мала монобільшість. Технічно вона нібито зберігається, але розуміємо, що, з точки зору практики, це вже не так. І ми бачили, як поступово президент України втрачав, здається, своїх найближчих союзників, хтось міг їх називати друзями. Що сталося з колишнім очільником СБУ Іваном Бакановим, ми взагалі не знаємо. Зараз більшість тих, хто були найближчими людьми до Зеленського, навіть мають підозри. Не треба далеко ходити, маємо Андрія Єрмака вже з підозрою, з заставою у 140 мільйонів гривень. Тут можна перераховувати. Андрій Богдан, не те, щоб він був близькою людиною, але пам’ятаємо, що ми бачили його на початку тих комунікацій, які Зеленський мав як президент…

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— Давай так. Точно був недалеко від нього, всі пам’ятаємо, як мінімум, недалеко від вуха президента Зеленського.

Станіслав Груздєв
Фото: Станіслав Груздєв

— Так, є фотографії ці. Дмитро Разумков — в опозиції. Сергій Шефір, здається, трошечки віддалився. Тимур Міндіч в Ізраїлі з підозрою від України, з українськими санкціями. Навіть Юлія Мендель, здавалося б, прессекретарка, приходить до Такера Карлсона і розповідає якісь страшні речі про президента. Тож, моє запитання, а що сталося? Як ти розумієш оцей процес?

— Направду питання дуже широке, давай його сегментую.

Перше — про президентів, і очікування, і прихід, і такий довгий термін Зеленського. Далі про його команду, і, власне, як йому приходиться її змінювати. І третє, куди ми з цим всім рухаємось, і що наразі маємо.

Теги:   Володимир Зеленський Інтерв'ю NV Радіо NV команда Зеленського Війна Росії проти України

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