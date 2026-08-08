Зеленський заявив про домовленості з США про щомісячні поставки ракет для Patriot

Зеленський розповів про перебіг перемовин зі США щодо озброєння для протиповітряної оборони (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Україна досягла домовленостей зі Сполученими Штатами про щомісячні поставки ракет для комплексів Patriot , однак наявних обсягів недостатньо.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем у суботу, 8 серпня.

За словами Зеленського, у 2026 році обсяги поставок менші, ніж у попередні роки. Президент не уточнив точну кількість ракет чи причини скорочення обсягів.

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«Хто має протиракети та системи? Насамперед виробник — Сполучені Штати Америки. Чи можуть вони допомогти? Ми над цим працюємо. Чи постачатимуть вони нам ракети щомісяця? Так, у нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні», — сказав Зеленський.

Наразі Україна веде перемовини з європейськими партнерами щодо додаткових поставок ракет-перехоплювачів — зокрема з Польщею та Німеччиною, які мають відповідне озброєння на озброєнні, а також із країнами Скандинавії.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Інфографіка NV

«Серйозно можуть допомогти німці і поляки. Інші країни потрошку допомагають» — повідомив президент.

Дефіцит ракет для української ППО — головне

Вночі проти 5 серпня російські війська атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс та 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Через нестачу спеціалізованих систем протиповітряна оборона не змогла збити жодної з цих ракет.

Унаслідок ударів по Києву та області загинули щонайменше 17 людей, ще 44 отримали поранення. Росія цілила по залізничній станції, об'єктах інфраструктури та складських приміщеннях цивільних підприємств, зокрема знищила один із найбільших логістичних комплексів мережі Епіцентр.

Того ж дня стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті відхилив прохання Зеленського надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для Patriot.

5 серпня Зеленський обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте посилення української протиповітряної оборони, а також повідомив, що постачання перехоплювачів скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. За його словами, причиною можуть бути не лише бойові дії на Близькому Сході, а й можливий політичний тиск з боку партнерів.