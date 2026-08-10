«Кожен має розуміти, що це означає». Зеленський розповів про нову партію балістики від КНДР, яку отримала РФ

Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР додаткову балістику і готує розміщення нового контингенту військових (Фото: REUTERS/Amber Bracken)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети та планує розмістити на своїй території ще один контингент північнокорейських військових.

Про це він сказав у зверненні 10 серпня.

За словами президента, Росія вперше в своїй історії втратила безпечний стратегічний тил і вперше не може вести війну без допомоги з боку Північної Кореї.

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«Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає», — сказав Зеленський.

Президент додав, що завдяки співпраці з Росією північнокорейська зброя, зокрема балістичні ракети, вдосконалюється в бойових умовах.

Балістичні ракети KN-23, KN-24 / Інфографіка: Інфографіка NV

«Чим більше тут у нас, в Україні, — у Європі — північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та над тим, щоб стримати інтерес Північної Кореї до участі у війні на території України.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв, що ракетний підрозділ КНДР, у разі його розгортання на території Росії, стане законною ціллю для Сил оборони України.