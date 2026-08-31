Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером, обговорили можливий візит делегації США в Україну

Про це він повідомив у Telegram-каналі в понеділок, 31 серпня.

За словами Зеленського, розмова була детальною й конструктивною. Він наголосив, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації в Україну — на думку президента, така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру.

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Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, про незначні здобутки Росії, які досягаються ціною значних втрат, а також про повітряні удари противника. За його словами, спецпосланці добре обізнані з деталями ситуації.

Президент додав, що команди залишатимуться на зв’язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найзручніший графік подальшої комунікації.

«Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням», — підсумував Зеленський.

31 серпня стало відомо, що міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з міністром фінансів Росії на полях саміту G20 для обговорення мирного плану президента Дональда Трампа щодо України.

24 серпня 2026 року Зеленський заявив, що Київ разом із представниками Трампа та європейськими посадовцями розробили новий спільний план припинення війни, який передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії фронту та створення буферної зони. Аналітик Володимир Фесенко проаналізував деталі цього трикрокового плану для заморожування війни.

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали відвідати Україну ще на День Незалежності, 24 серпня, однак візит відклали, але не скасували — про це з посиланням на джерела повідомляв журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу через посилення російських ударів по Києву.

Раніше, 12 серпня, в інтерв'ю CNN президент закликав США активніше долучатися до процесу, заявивши, що на Путіна наразі чиниться недостатньо тиску. 13 серпня заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджував, що Москві нічого не відомо про нові пропозиції, передані Києвом Вашингтону.