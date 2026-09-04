Президент Володимир Зеленський заявив, що у п’ятницю, 4 вересня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

Глава держави каже, що поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами, оборонними потребами України та підготовкою до зустрічей із представниками Дональда Трампа.

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За словами президента, вони з генсеком НАТО однаково бачать необхідність прогресу у дипломатії. Зеленський очікує, що зустрічі цими днями можуть бути корисними.

«Дякую, що партнери чують нашу потребу на покриття дефіциту фінансів на оборону. Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для Patriot», — сказав президент.

29 серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить $27 млрд. Проте відомство вже має варіанти розв’язання цього питання.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що «уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони».

2 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що за січень-серпень 2026 року державний бюджет отримав на 33,1 млрд грн доходів менше, ніж заплановано.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Euronews говорив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він зазначив, що країні не вистачає $32,6 млрд на 2027 рік.